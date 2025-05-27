Ти ніколи не будеш один, – Клопп відреагував на жахливу подію у Ліверпулі
- Під час чемпіонського параду Ліверпуля невідомий водій в'їхав у натовп фанатів, внаслідок чого 47 осіб постраждали, зокрема 4 дитини.
Юрген Клопп висловив підтримку постраждалим через соціальні мережі, зазначивши, що його думки і молитви з ними.
У понеділок, 26 травня, під час чемпіонського параду Ліверпуля відбулась трагічна подія. Невідомий водій в'їхав у натовп фанатів "червоних", які святкували тріумф у Англійській Прем'єр-лізі.
У результаті інциденту чимало людей отримали пошкодження. Згодом місцева поліція заарештувала водія автомобілю, який був винуватцем ДТП під час заходу.
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Реакція Клоппа
Юрген Клопп відреагував на жахливий інцидент, який стався під час чемпіонського параду Ліверпуля, повідомляє 24 канал.
Колишній наставник "мерсисайдців" в інстаграмі опублікував звернення з підтримкою постраждалих.
Моя сім'я та я спустошені та шоковані. Наші думки та молитви разом з усіма постраждалими. Ти ніколи не будеш один ("You'll Never Walk Alone" – гімн Ліверпуля, – 24 канал),
– написав Клопп.
Зазначимо, що внаслідок ДТП постраждали, 47 осіб, зокрема 4 дитини. 27 з них було доставлено до лікарні, іншим 20 було надано допомогу на місці – без госпіталізації.
Раніше повідомляли, що Ліверпуль знайшов заміну Тренту Александру-Арнольду, який перейшов у Реал.