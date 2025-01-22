Ярмоленко увійшов у топ-5 бомбардирів Динамо у єврокубках: скільки голів до лідера
- Андрій Ярмоленко, зробивши дубль у матчі проти Галатасарая, увійшов у топ-5 бомбардирів "Динамо" у єврокубках з 23 голами.
- Ярмоленко став найстаршим гравцем Динамо, який забивав у єврокубках, і провів свій 90-й матч на міжнародній арені за клуб.
У вівторок, 21 січня, київське Динамо провело свій перший офіційний матч у 2025 році. "Біло-сині" у сьомому турі Ліги Європи зустрічалися на виїзді з Галатасараєм.
Гра завершилася внічию з рахунком 3:3. Головним героєм поєдинку став Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну після перерви й оформив дубль, ставши найстаршим гравцем в історії Динамо, який забивав за клуб у єврокубках.
Читайте також Шовковський прокоментував шалений камбек Динамо у матчі з Галатасараєм
Наблизився до легенд
Завдяки цим забитим м'ячам 35-річний вінгер увійшов у топ-5 бомбардирів "біло-синіх" на міжнародній арені. Тепер в його активі 23 голи, повідомляє 24 Канал.
Андрій Ярмоленко наздогнав Максима Шацьких і випередив Олега Гусєва. Наразі в рейтингу голеадорів над ним залишилися тільки два володарі "Золотого м'яча" та головний тренер збірної України.
Топ-5 бомбардирів Динамо у єврокубках
- 1. Сергій Ребров – 31 гол
- 2. Олег Блохін – 26
- 3. Андрій Шевченко – 25
- 4-5. Максим Шацьких – 23
- 4-5. Андрій Ярмоленко – 23
До слова. Матч проти Галатасарая став для Андрія Ярмоленка ювілейним 90-м у єврокубках у складі киян. Більше поєдинків за "біло-синіх" провели тільки Олександр Шовковський (143) та Олег Гусєв (98).
Нагадаємо, що в останньому турі Ліги Європи Динамо зіграє проти латвійського клубу РФШ. Гра відбудеться 30 січня о 22:00 за київським часом.