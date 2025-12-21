Роналду вже не топ: названо 100 найкращих футболістів сучасності

Фанати спорту дуже люблять різноманітні рейтинги. Вони додають їм аргументів у суперечках з іншими щодо своїх улюбленців та завжди викликають жваве обговорення.

Напередодні відомий футбольний журнал FourFourTwo опублікував чергову цікаву добірку. Він склав рейтинг найкращих футболістів сучасності, інформує 24 Канал.

Кого обрали найкращими гравцями сучасності?

До списку ввійшли 100 футболістів. Список очолив зірковий вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Разом з ним у десятці опинилися ще два гравці каталонців. А в топ-3 потрапили імениті бомбардири Ерлінг Голанд і Гаррі Кейн.

Чинний володар "Золотого м’яча" Усман Дембеле став четвертим, а замкнув п'ятірку форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе.

Найкращі футболісти світу: топ-10 за версією FourFourTwo

Ламін Ямаль (Барселона, Іспанія) Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія) Гаррі Кейн (Баварія, Англія) Усман Дембеле (ПСЖ, Франція) Кіліан Мбаппе (Реал, Франція) Рафінья (Барселона, Бразилія) Педрі (Барселона, Іспанія) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія) Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія) Букайо Сака (Арсенал, Англія)

Цікаво. Легендарний Ліонель Мессі, який в нинішньому сезоні виграв МЛС і побив "вічний" рекорд Ференца Пушкаша, посів у рейтингу лише 50-те місце. При цьому Кріштіану Роналду взагалі не потрапив до сотні найкращих.

Зазначимо, що нещодавно було також опубліковано рейтинг найкращих боксерів XXI століття. У ньому опинилися одразу два бійці з України.

