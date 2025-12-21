Роналду вже не топ: названо 100 найкращих футболістів сучасності
- Відомий журнал FourFourTwo опублікував рейтинг 100 найкращих футболістів сучасності, який очолив Ламін Ямаль.
- Кріштіану Роналду не потрапив до сотні, а Ліонель Мессі зайняв 50-те місце.
Фанати спорту дуже люблять різноманітні рейтинги. Вони додають їм аргументів у суперечках з іншими щодо своїх улюбленців та завжди викликають жваве обговорення.
Напередодні відомий футбольний журнал FourFourTwo опублікував чергову цікаву добірку. Він склав рейтинг найкращих футболістів сучасності, інформує 24 Канал.
Читайте також Погром у Німеччині та втеча до Росії: топ-10 скандалів 2025 року в українському спорті
Кого обрали найкращими гравцями сучасності?
До списку ввійшли 100 футболістів. Список очолив зірковий вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль.
Разом з ним у десятці опинилися ще два гравці каталонців. А в топ-3 потрапили імениті бомбардири Ерлінг Голанд і Гаррі Кейн.
Чинний володар "Золотого м’яча" Усман Дембеле став четвертим, а замкнув п'ятірку форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе.
Найкращі футболісти світу: топ-10 за версією FourFourTwo
- Ламін Ямаль (Барселона, Іспанія)
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія)
- Гаррі Кейн (Баварія, Англія)
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франція)
- Кіліан Мбаппе (Реал, Франція)
- Рафінья (Барселона, Бразилія)
- Педрі (Барселона, Іспанія)
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія)
- Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія)
- Букайо Сака (Арсенал, Англія)
Цікаво. Легендарний Ліонель Мессі, який в нинішньому сезоні виграв МЛС і побив "вічний" рекорд Ференца Пушкаша, посів у рейтингу лише 50-те місце. При цьому Кріштіану Роналду взагалі не потрапив до сотні найкращих.
Зазначимо, що нещодавно було також опубліковано рейтинг найкращих боксерів XXI століття. У ньому опинилися одразу два бійці з України.
Що відомо про кар'єру Ямаля, який став номером 1?
Юний іспанець дебютував за Барселону у 15-річному віці, ставши наймолодшим гравцем в історії клубу, який вийшов на поле в офіційному матчі Ла Ліги.
У 2024 році його визнали найкращим молодим гравцем Європи.
У голосуванні за "Золотий м'яч-2025" він посів друге місце, поступившись лише Усману Дембеле.
У своєму юному віці вже встиг здобути п'ять трофеїв і зіграти за Барселону 125 матчів. У них він забив 33 голи та віддав 45 результативних передач (дані Transfermarkt).