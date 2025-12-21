Роналду уже не топ: названы 100 лучших футболистов современности

Фанаты спорта очень любят различные рейтинги. Они добавляют им аргументов в спорах с другими относительно своих любимцев и всегда вызывают оживленное обсуждение.

Накануне известный футбольный журнал FourFourTwo опубликовал очередную интересную подборку. Он составил рейтинг лучших футболистов современности, информирует 24 Канал.

Кого выбрали лучшими игроками современности?

В список вошли 100 футболистов. Список возглавил звездный вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.

Вместе с ним в десятке оказались еще два игрока каталонцев. А в топ-3 попали именитые бомбардиры Эрлинг Холанд и Гарри Кейн.

Действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле стал четвертым, а замкнул пятерку форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе.

Лучшие футболисты мира: топ-10 по версии FourFourTwo

Ламин Ямаль (Барселона, Испания) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия) Гарри Кейн (Бавария, Англия) Усман Дембеле (ПСЖ, Франция) Килиан Мбаппе (Реал, Франция) Рафинья (Барселона, Бразилия) Педри (Барселона, Испания) Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия) Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия) Букайо Сака (Арсенал, Англия)

Интересно. Легендарный Лионель Месси, который в нынешнем сезоне выиграл МЛС и побил "вечный" рекорд Ференца Пушкаша, занял в рейтинге лишь 50-е место. При этом Криштиану Роналду вообще не попал в сотню лучших.

Отметим, что недавно был также опубликован рейтинг лучших боксеров XXI века. В нем оказались сразу два бойца из Украины.

Что известно о карьере Ямаля, который стал номером 1?