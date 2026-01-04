Герой збірної України Анатолій Трубін став найкращим воротарем Європи у 2025 році
- Анатолій Трубін очолив рейтинг голкіперів топових ліг Європи у 2025 році.
- Українець оформив найбільшу кількість кліншитів серед воротарів 15-ти найкращих чемпіонатів.
Анатолій Трубін вдало закріпився у європейському футболі. Українець перебрався у Бенфіку у 2023 році та встиг стати важливим гравцем для лісабонців.
Особливо крутим у воротаря вийшов 2025 рік. Протягом нього Трубін аж 61 матч на клубному рівні, а також ще сім – у складі збірної України, повідомляє 24 Канал.
Як Трубін запалив у Бенфіці?
Зрештою Анатолій потрапив у престижний список воротарів. Українець очолив рейтинг голкіперів топових ліг за кількістю "сухих матчів" у 2025 році.
У складі Бенфіки Трубін оформив аж 26 кліншитів, випередивши на дві "сухі гри" кіпера Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумму. У список потрапили лише воротарі з топ-15 національних ліг Європи.
Рейтинг воротарів найкращих чемпіонатів Європи за кліншитами у 2025 році:
|
МІСЦЕ
|
ВОРОТАР
|
КЛУБ
|
ІГРИ
|
КЛІНШИТИ
|
1
|
Анатолій Трубін
|
Бенфіка
|
61
|
26
|
2
|
Джанлуїджі Доннарумма
|
ПСЖ / Манчестер Сіті
|
60
|
24
|
3
|
Грегор Кобель
|
Боруссія Д
|
65
|
23
|
4
|
Томаш Стракоша
|
АЕК Афіни
|
44
|
22
|
5
|
Константін Цолакіс
|
Олімпіакос
|
45
|
22
|
6
|
Лукаш Горнічек
|
Брага
|
48
|
22
|
7
|
Діогу Кошта
|
Порту
|
53
|
22
|
8
|
Унаї Сімон
|
Атлетік
|
54
|
22
|
9
|
Давід Рая
|
Арсенал
|
55
|
22
|
10
|
Тібо Куртуа
|
Реал
|
60
|
22
Зазначимо, що і у збірній України Трубін став одним з героїв у відборі на ЧС-2026. Анатолій відіграв усі шість зустрічей восени та здійснив у цих матчах 17 сейвів.
Правда, лише одного разу українець зберіг свої ворота "на замку". Але Анатолій все одно допоміг команді Сергія Реброва пройти у раунд плей-оф, де наша команда гратиме зі Швецією.
Як складається кар'єра Трубіна у Бенфіці?
- Анатолій приєднався до лісабонського клубу у січні 2023 року. Тоді Бенфіка заплатила за кіпера Шахтарю близько 10 мільйонів євро.
- При цьому донеччани прописали у контракті 40% прибутку від наступного перепродажу воротаря. Українець одразу ж завоював місце в основі команди та виграв конкуренцію у Одіссеаса Влаходімоса.
- За цей час він відіграв 126 матчів за Бенфіку, в яки оформив 53 кліншити. Також Анатолій має у своєму активі 26 матчів за збірну України.
- Особливо успішним є поточний сезон для Анатолія – 15 матчів за "нуль" з 27-ми. Правда, його команда йде лише третьою в чемпіонаті Португалії та посідає 25 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.