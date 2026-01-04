Укр Рус
4 січня, 19:03
4

Герой збірної України Анатолій Трубін став найкращим воротарем Європи у 2025 році

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Анатолій Трубін очолив рейтинг голкіперів топових ліг Європи у 2025 році.
  • Українець оформив найбільшу кількість кліншитів серед воротарів 15-ти найкращих чемпіонатів.

Анатолій Трубін вдало закріпився у європейському футболі. Українець перебрався у Бенфіку у 2023 році та встиг стати важливим гравцем для лісабонців.

Особливо крутим у воротаря вийшов 2025 рік. Протягом нього Трубін аж 61 матч на клубному рівні, а також ще сім – у складі збірної України, повідомляє 24 Канал.

Як Трубін запалив у Бенфіці?

Зрештою Анатолій потрапив у престижний список воротарів. Українець очолив рейтинг голкіперів топових ліг за кількістю "сухих матчів" у 2025 році.

У складі Бенфіки Трубін оформив аж 26 кліншитів, випередивши на дві "сухі гри" кіпера Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумму. У список потрапили лише воротарі з топ-15 національних ліг Європи.

Рейтинг воротарів найкращих чемпіонатів Європи за кліншитами у 2025 році:

МІСЦЕ

ВОРОТАР

КЛУБ

ІГРИ

КЛІНШИТИ

1

Анатолій Трубін

Бенфіка

61

26

2

Джанлуїджі Доннарумма

ПСЖ / Манчестер Сіті

60

24

3

Грегор Кобель

Боруссія Д

65

23

4

Томаш Стракоша

АЕК Афіни

44

22

5

Константін Цолакіс

Олімпіакос

45

22

6

Лукаш Горнічек

Брага

48

22

7

Діогу Кошта

Порту

53

22

8

Унаї Сімон

Атлетік

54

22

9

Давід Рая

Арсенал

55

22

10

Тібо Куртуа

Реал

60

22

Зазначимо, що і у збірній України Трубін став одним з героїв у відборі на ЧС-2026. Анатолій відіграв усі шість зустрічей восени та здійснив у цих матчах 17 сейвів. 

Правда, лише одного разу українець зберіг свої ворота "на замку". Але Анатолій все одно допоміг команді Сергія Реброва пройти у раунд плей-оф, де наша команда гратиме зі Швецією.

Як складається кар'єра Трубіна у Бенфіці?

  • Анатолій приєднався до лісабонського клубу у січні 2023 року. Тоді Бенфіка заплатила за кіпера Шахтарю близько 10 мільйонів євро.
  • При цьому донеччани прописали у контракті 40% прибутку від наступного перепродажу воротаря. Українець одразу ж завоював місце в основі команди та виграв конкуренцію у Одіссеаса Влаходімоса.
  • За цей час він відіграв 126 матчів за Бенфіку, в яки оформив 53 кліншити. Також Анатолій має у своєму активі 26 матчів за збірну України.
  • Особливо успішним є поточний сезон для Анатолія – 15 матчів за "нуль" з 27-ми. Правда, його команда йде лише третьою в чемпіонаті Португалії та посідає 25 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.