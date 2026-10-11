Відомий гімнаст відмовився залишатися в Україні та виїхав до Німеччини

Український гімнаст Назар Чепурний вирішив готуватися до чемпіонату світу за кордоном. Його тренер Геннадій Сартинський пояснив, що вплинуло на це рішення та чому спортсмену складно працювати в Україні.

Чепурний перебрався до Німеччини після успішного виступу на чемпіонаті Європи, де здобув індивідуальне золото в опорному стрибку. За словами наставника, на вибір гімнаста вплинули не лише зміни в атмосфері національної команди, а й психологічні наслідки війни, пише "Суспільне Спорт".

Чому Чепурний вирішив тренуватися за кордоном

Після чемпіонату Європи Назар Чепурний разом із Геннадієм Сартинським розробив план подальшої підготовки. Однак згодом спортсмен вирішив залишитися за кордоном, оскільки його не влаштовувала атмосфера в українській команді та ставлення до тренувального процесу.

Коли він подивився на обстановку в залі – що відношення та робота вже не ті, і хлопці працюють не так, як раніше, – він сказав, що не може тут тренуватися, бо стане таким самим. Тому йому краще за кордоном,

– розповів Сартинський.

Тренер також наголосив, що війна та російські обстріли серйозно впливають на емоційний стан гімнаста.

Він усе це дуже гостро відчуває та переживає, для нього це непросто. Назвати головного тренера авторитетом для себе він не зміг – просто поводиться як інтелігентна людина, вітається, висловлює повагу, але не більше. Щоб тренуватися, хлопцям потрібна ідея, розуміння, заради чого вони це роблять, –

зазначив наставник.

Що відомо про підготовку гімнаста до чемпіонату світу

Раніше Чепурний заявляв, що не може тренуватися у траурній обстановці в Україні. Згодом гімнаст визнав, що некоректно висловився про умови для підготовки.

За інформацією Сартинського, спортсмен продовжує отримувати зарплату в Україні. Водночас тренер не має підтверджених відомостей про те, хто оплачує перебування гімнаста в Німеччині.

Чепурний готується до чемпіонату світу, який має відбутися з 17 до 25 жовтня у Нідерландах. Змагання, ймовірно, пропустять російські спортсмени, яким не видали візи.

На континентальній першості 2026 року Назар Чепурний уперше в кар'єрі здобув індивідуальне "золото" та став єдиним українцем, який виборов медаль на дорослому рівні.