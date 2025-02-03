Динамо відмовилось відпускати гравця в Англію: клуб має шанси потрапити в АПЛ влітку

Назар Волошин мав пропозицію щодо трансферу в англійський клуб. Динамо запропонували орендну угоду з можливістю викупу в кінці сезону.

Українські клуби продали чимало гравців цього літа закордон. Так, Шахтар відпустив до Туреччини Тараса Степаненка, Данила Сікана та Олександра Зубкова.

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Не доїхав до Англії

Динамо ж змогло продати в Аль-Шабаб воротаря Георгія Бущана. Також кількома гравцями киян цікавились клуби з Англії. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке, одним із них був Назар Волошин.

Англійський Сандерленд, який виступає у Чемпіоншипі, робив запит на трансфер 21-річного вінгера. "Чорні коти" хотіли орендувати українця з правом викупу в разі підвищення в АПЛ за підсумком сезону.

Втім такі умови не влаштували Динамо, яке вирішило залишити Назара у себе. Відзначимо, що Сандерленд всерйоз претендує на підвищення у класі. Команда посідає четверте місце у Чемпіоншипі, відстаючи від зони прямого виходу в АПЛ на шість балів при одному матчі в запасі.

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За цей клуб вже півтора року виступав Назарій Русин, але взимку вихованець Динамо пішов в оренду до Хайдука. У поточному сезоні Волошин провів 27 матчів, записавши на свій рахунок один гол і 4 асисти.