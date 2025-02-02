Русин ефектно дебютував за хорватський Хайдук: відео розкішного асисту

Під час зимового трансферного вінка Назарій Русин приєднався до Хайдука. Український нападник вже встиг відзначитися за нову команду.

2 лютого в рамках чемпіонату Хорватії відбувся матч між командами Локомотива Загреб та Хайдук Спліт. У заявку на поєдинок потрапив новачок "білих" Назарій Русин, пише 24 Канал.

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Русин дебютував з Хайдук

Український форвард з'явився на полі по перерві. На той момент його команда поступалася супернику з рахунком 1:2.

На 53-й хвилині Русин взяв участь у гольовій атаці. Назарій підключився до атаки лівим флангом та зробив філігранний навіс у штрафний майданчик на Марко Лівая. Нападник збірної Хорватії ударом головою відновив статус-кво.

Відео асисту Русина та голу Лівая

Проте команда Русина не зуміла втримати нічийний рахунок. На 72-й хвилині підопічні легендарного Дженнаро Гаттузо пропустили третій гол. У підсумку Хайдук поступився загребському Локомотива – 2:3.

Нагадаємо, що 25 січня Хайдук орендував Русина в англійського Сандерленда. Українець не мав довіру тренера "чорних котів" та відгукнувся на запрошення з Хорватії.

У нинішньому сезоні Хайдук йде другим у турнірній таблиці чемпіонату. В активі нової команди Русина 37 очок у 20 матчах. "Білі" відстають від лідера першості Рієки на два бали.