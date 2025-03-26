Спортивний директор Сандерленда Крістіан Спікмен влітку може санкціонувати продаж трьох гравців, на яких не розраховує тренер Режіс ле Брі. У список потрапив український форвард "чорних котів" Назарій Русин, пише 24 Канал з посиланням на Sunderland AFC News.

Читайте також Готові викласти 20 мільйонів: Манчестер Юнайтед розпочав перемовини із гравцем збірної України

Сандерленд позбудеться Русина

Взимку Сандерленд віддав Русина в оренду до хорватського Хайдука. Англійський клуб сподівався, що форвард зуміє набрати форму та поверне впевненість.

Проте Назарій у семи матчах відзначився лише одним асистом. Головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо дає обмаль ігрового часу українському легіонеру.

Через погану форму Русина хорватський клуб не збирається активувати опцію викупу. А це означає, що влітку 26-річний футболіст повернеться в Сандерленд, де на нього теж не розраховують.

До слова. Головний тренер збірної України викликав на збори Назарія Русина, коли він підписав контракт із Сандерлендам. Однак нападник не отримав нагоду дебютувати за "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що Назарій Русин приєднався до Сандерленда на початку вересня 2025 року. "Чорні коти" заплатили Зорі за трансфер форварда 2,5 мільйони євро. За весь час Русин зіграв за Сандерленд 32 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

За даними Transfermarkt, вартість Русина становить 1,5 мільйона євро. У послугах нападника були зацікавлені кілька клубів УПЛ, але Назарій не розглядав варіант з поверненням в Україну.