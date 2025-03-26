Спортивный директор Сандерленда Кристиан Спикмен летом может санкционировать продажу трех игроков, на которых не рассчитывает тренер Режис ле Бри. В список попал украинский форвард "черных котов" Назарий Русин, пишет 24 Канал со ссылкой на Sunderland AFC News.

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Сандерленд избавится от Русина

Зимой Сандерленд отдал Русина в аренду в хорватский Хайдук. Английский клуб надеялся, что форвард сумеет набрать форму и вернет уверенность.

Однако Назарий в семи матчах отметился лишь одним ассистом. Главный тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо дает мало игрового времени украинскому легионеру.

Из-за плохой формы Русина хорватский клуб не собирается активировать опцию выкупа. А это означает, что летом 26-летний футболист вернется в Сандерленд, где на него тоже не рассчитывают.

К слову. Главный тренер сборной Украины вызывал на сборы Назария Русина, когда он подписал контракт с Сандерлендом. Однако нападающий не получил возможность дебютировать за "сине-желтых".

Напомним, что Назарий Русин присоединился к Сандерленду в начале сентября 2025 года. "Черные коты" заплатили Заре за трансфер форварда 2,5 миллиона евро. За все время Русин сыграл за Сандерленд 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

По данным Transfermarkt, стоимость Русина составляет 1,5 миллиона евро. В услугах нападающего были заинтересованы несколько клубов УПЛ, но Назарий не рассматривал вариант с возвращением в Украину.