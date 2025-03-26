Не виправдав сподівань: англійський клуб влітку попрощається з кандидатом у збірну України

Український форвард Назарій Русин не зміг стати гравцем основи Сандерленда. Влітку "чорні коти" збираються позбутися баласту.

Спортивний директор Сандерленда Крістіан Спікмен влітку може санкціонувати продаж трьох гравців, на яких не розраховує тренер Режіс ле Брі. У список потрапив український форвард "чорних котів" Назарій Русин, пише 24 Канал з посиланням на Sunderland AFC News.

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Сандерленд позбудеться Русина

Взимку Сандерленд віддав Русина в оренду до хорватського Хайдука. Англійський клуб сподівався, що форвард зуміє набрати форму та поверне впевненість.

Проте Назарій у семи матчах відзначився лише одним асистом. Головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо дає обмаль ігрового часу українському легіонеру.

Через погану форму Русина хорватський клуб не збирається активувати опцію викупу. А це означає, що влітку 26-річний футболіст повернеться в Сандерленд, де на нього теж не розраховують.

До слова. Головний тренер збірної України викликав на збори Назарія Русина, коли він підписав контракт із Сандерлендам. Однак нападник не отримав нагоду дебютувати за "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що Назарій Русин приєднався до Сандерленда на початку вересня 2025 року. "Чорні коти" заплатили Зорі за трансфер форварда 2,5 мільйони євро. За весь час Русин зіграв за Сандерленд 32 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

За даними Transfermarkt, вартість Русина становить 1,5 мільйона євро. У послугах нападника були зацікавлені кілька клубів УПЛ, але Назарій не розглядав варіант з поверненням в Україну.