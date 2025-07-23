Не сидять у тіні своїх зіркових чоловіків: найпопулярніші жінки українських футболістів

Футболісти завжди перебувають у центрі уваги не лише під час футбольних матчів, а й далеко поза межами стадіону. Не рідко футбольні зірки поєднують своє життя із медійними коханими, виключенням не є український футбол.

Особисте життя українських футболістів завжди цікавить уболівальників не менше, аніж їх спортивна кар'єра. Своєю чергою, це приводить до більшої медійності та впізнаваності у суспільстві обраниць гравців. 24 Канал виділив супутниць українських футболістів, які є не менш популярними за своїх чоловіків.

До теми Переможниця "Холостяка" та мама: що відомо про Квіткову, яка зустрічається із гравцем Динамо

Даша Квіткова

Цей список заслужено очолює відома українська блогерка Даша Квіткова, у якої понад 1,8 мільйона підписників в інстаграмі. Наприкінці травня поточного 2025 року у ЗМІ інфлюенсерку запідозрили у романі із динамівцем Володимиром Бражком.

Вони потрапляли на публіку та навіть разом відвідали весілля захисника Динамо Максима Дячука. Однак ніяк не коментували своїх стосунків. Лише 9 липня у день народження Даші футболіст підтвердив їх стосунки, привітавши кохану із днем народженням. У цей день Квіткова святкувала своє 27-річчя.

Відзначимо, що Квіткова є переможницею шоу "Холостяк" (2019), де головним героєм був Нікіта Добринін. Ця пара стала унікальною, адже після проєкту офіційно узаконила свої стосунки. У шлюбі у Даші та Нікіти народився син Лев, який нещодавно вже відсвяткував свій четвертий день народження. Влітку 2023-го пара розлучилась.

Тепер у житті Даші є новий обранець, який тішить її турботою та подарунками, а також добре ладнає із її маленьким сином.

Даша Квіткова / Фото з інстаграму блогерки та Володимира Бражка

Влада Зінченко (Седан)

Також почесне місце у цьому списку займає дружина лівого захисника лондонського Арсенала Олександра Зінченка – Влада. Матуся двох чудових доньок є однією із найпопулярніших дружин українських футболістів. За її життям в інстаграмі стежать аж 670 тисяч користувачів.

Щоправда, медійність Влада здобула ще до одруження із Зінченком. У 2016-му році дівчина потрапила в об'єктив одного із фотографів під час одного із матчів збірної України з футболу на Євро. Красиве патріотичне фото із нинішньою дружиною гравця "канонірів" одразу стало вірусним, а Владу почали впізнавати посеред мільйонної кількості уболівальників. Вона стала однією із символів того чемпіонату Європи, адже фанати визнали її найкрасивішою уболівальницею турніру.

В одному з інтерв’ю Влада зізналась, що хотіла б стати журналісткою. Незабаром її ціль здійснилась, коли дівчині запропонували роботу на телеканалах "Футбол 1/2", які тоді ще процвітали та існували. Окрім Зінченка дівчина зустрічалась із іншим українським гравцем Андрієм Борячуком.

Влада Зінченко / Фото з інстаграму дружини Олександра

На початку 2019 року Зінченко не стримав своїх емоцій під час післяматчевого флеш-інтерв'ю та поцілував дівчину, яка працювала у зоні в прямому ефірі. Після чого у футбольній спільноті заговорили про роман між футболістом та журналісткою. Влада розповіла, що вже давно знайома із Сашком та не хотіла перший час виносити свої особисті стосунки на загал. Згодом пара заручилась, а у 2020-му одружились у Лондоні, адже українець вже виступав в АПЛ.

У День Незалежності України пара відгуляла весілля. У серпні 2021-го Олександр та Влада вперше стали батькам чарівної Єви, а вже через два роки у них народилась друга донька Лея. Влада Зінченко (Седан) встигає не лише займатись вихованням двох доньок, а й займатись журналістикою. Також зіркове подружжя відкрило ресторан INCH у Києві.

Ангеліна Забарна

Ангеліна та Ілля Забарні – пара, яка подає гарний приклад. Із 2023-го вже подружжя познайомилось ще бувши школярами. Відтоді все й закрутилось. Тепер пара живе у Великій Британії, де Ілля грає за Борнмут.

Ангеліна ж теж не сидить на місці та не перебуває у тіні свого зіркового чоловіка. Дівчина розвивається у декількох напрямках: у соцмережах, де розповідає про жіночність та красу, а також є засновницею сучасної мовної школи Vilno, де можна вивчати іноземні мови легко, без зазубрювання граматики та підручників.

Раніше працювала репетиторкою та займалась гімнастикою.

Ангеліна Забарна / Фото з інстаграму дівчини

Також кохана захисника англійського клубу підтримує його під час матчів та навіть погоджується на неймовірні челенджі. Ілля щодня показував у соцмережах, як приймає крижану ванну (ice bath), на що одного разу навіть підбив свою дружину. Ангеліна теж на декілька секунд занурилась у холоднющу воду, температура якої була лише 8 градусів.

Даша Савіна (Бондар)

Ще однією популярною красунею у цьому списку є дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря – Даша Савіна. Цікаво, що за її життям в інстаграмі стежать майже в 11 разів більше користувачів, аніж за профілем її чоловіка Валерія – 482 тисячі проти 44-х тисяч, які підписані на футболіста.

У минулому Даша зустрічалась із форвардом київського Динамо Владиславом Супрягою.

Кохана захисника "гірників" працює журналісткою у пресслужбі Шахтаря. Модель та майстер спорту із бальних танців. Після початку повномасштабної війни в Україні Даша та Валерій активно волонтерили, водночас не покидаючи своїх професій.

Даша Савіна / Фото з інстаграму дівчини

Анастасія Луніна

Друга половинка голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна, Анастасія, також входить до цього списку. За освітою Анастасія є дизайнеркою та архітекторкою. Дівчина закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Познайомились Анастасія та Андрій у далекому 2015-му році у соцмережах.

У 2021-му пара офіційно стала чоловіком та дружиною, а вже у 2022-му у сім'ї народився син Андрій. Анастасія виховує сина, з яким підтримує чоловіка на матчах, а також навіть був момент, коли дівчина замислювалась над тим, аби стати агентом Андрія, але відмовилась від даної ідеї.

Дівчина активно веде свої соцмережі, де частенько ділиться контентом відмінної фігури. В інстаграмі на сторінку Анастасії підписано понад 216 тисяч користувачів цієї соцмережі.

Анастасія Луніна / Фото з інстаграму дружини голкіпера Реала

19 липня багато цих пар відвідало реванш Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа у Лондоні. На їх очах Усик нокаутував британця та втретє став абсолютним чемпіоном світу.