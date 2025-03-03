3 березня, 13:24
Неймар вперше за довгий час забив зі штрафного: відео ефектного голу
Основні тези
- Неймар забив зі штрафного в матчі чемпіонату Пауліста, допомігши Сантосу перемогти Брагантіно з рахунком 2:0.
- Це перший гол Неймара зі штрафного з 2022 року, і в семи матчах за Сантос він забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.
Неймар забив гол-красень у матчі чемпіонату Пауліста. Він вперше за довгий час зумів відзначитися забитим м'ячем зі штрафного.
У понеділок, 3 березня, в межах чвертьфіналу чемпіонату Пауліста зустрілися Сантос та Брагантіно. Команда Неймара здобула перемогу з рахунком 2:0, пише 24 канал.
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Гол-красень Неймара
На 9-й хвилині бразилець здійснив потужний удар з гострого кута, реалізувавши штрафний удар.
Це перший гол Неймара з штрафного з 2022 року.
Гол Неймара: дивіться відео
Довідка. З моменту повернення в Сантос Неймар зіграв 7 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, що до цього Неймар виступав у складі Аль-Хілялю.