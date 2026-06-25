Сина Неймара не пускали до батька після матчу з Шотландією – стюарди двічі зупиняли хлопця
У ніч проти 25 червня Неймар зіграв за збірну Бразилію вперше за останні три роки. Після тріумфального виграшу групи на ЧС-2026 футболіст Сантоса не одразу зумів відсвяткувати досягнення у родинному колі.
Після впевненої звитяги над Шотландією (3:0) легендарний бразилець покликав до себе старшого сина Даві Лукку. Чи вдалось нащадку Неймара спуститись на футбольне поле повідомив 24 Канал.
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Як склався матч Шотландія – Бразилія?
Неймар вийшов на футбольне поле на 76-й хвилині, коли підсумковий рахунок поєдинку уже було встановлено. Цей вхід у гру у складі п’ятиразових чемпіонів світу був для нього першим з 18 жовтня 2023 року.
Після матчу футболіст покликав до себе старшого сина, якого на поле двічі не пропускали стюарди.
Епізод з Неймаром та Даві Луккою: дивіться відео
Зазначимо, що наразі окрім Бразилії до раунду плей-оф вийшли 12 збірних. Уже у ніч з 25-го на 26 червня цей список поповниться.
Неймар: що відомо про повернення?
Нагадаємо, що у середині травня Неймар отримав пошкодження правої литки у грі бразильських Сантоса та Корітіби.
До тренувань 34-річний футболіст повернувся уже у ході чемпіонату світу. Поза грою Неймар знаходився близько місяця.