Сина Неймара не пускали до батька після матчу з Шотландією – стюарди двічі зупиняли хлопця

У ніч проти 25 червня Неймар зіграв за збірну Бразилію вперше за останні три роки. Після тріумфального виграшу групи на ЧС-2026 футболіст Сантоса не одразу зумів відсвяткувати досягнення у родинному колі.

Після впевненої звитяги над Шотландією (3:0) легендарний бразилець покликав до себе старшого сина Даві Лукку. Чи вдалось нащадку Неймара спуститись на футбольне поле повідомив 24 Канал.

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Як склався матч Шотландія – Бразилія?

Неймар вийшов на футбольне поле на 76-й хвилині, коли підсумковий рахунок поєдинку уже було встановлено. Цей вхід у гру у складі п’ятиразових чемпіонів світу був для нього першим з 18 жовтня 2023 року.

Після матчу футболіст покликав до себе старшого сина, якого на поле двічі не пропускали стюарди.

Епізод з Неймаром та Даві Луккою: дивіться відео

The moment Neymar Jr.’s son tried to get to his father, but security stopped him.



Neymar had to step in himself. ️ pic.twitter.com/eoJiIighaj — MC (@CrewsMat10) June 25, 2026

Зазначимо, що наразі окрім Бразилії до раунду плей-оф вийшли 12 збірних. Уже у ніч з 25-го на 26 червня цей список поповниться.

Неймар: що відомо про повернення?

Нагадаємо, що у середині травня Неймар отримав пошкодження правої литки у грі бразильських Сантоса та Корітіби.

До тренувань 34-річний футболіст повернувся уже у ході чемпіонату світу. Поза грою Неймар знаходився близько місяця.