Росіяни знищили квартиру українського тренера з боксу: відео жахливих наслідків
- Російська ракетна атака в ніч на 17 червня пошкодила будинок у Солом'янському районі Києва.
- Внаслідок атаки квартира Батракова була повністю знищена, але сам тренер дивом залишився живий.
В ніч на 17 червня російська окупаційна армія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Зокрема, від ворожого обстрілу постраждала столиця нашої країни – Київ.
Внаслідок удару було пошкоджено будинок у Солом'янському районі Києва. У ньому проживав тренер Сергій Батраков, повідомляє 24 канал із посиланням на Федерацію боксу України.
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Жахливі наслідки обстрілу росіян
Відомо, що квартира Сергія Батракова була повністю знищена внаслідок влучання. Тренер з боксу дивом залишився живий після ворожої атаки.
Один із прильотів стався в Солом’янському районі – саме в будинок, де живе наш тренер, якого ми перевезли до міста Києва – Сергій Батраков. Це диво, що він залишився живий. Але його квартира знищена,
– йдеться у повідомленні федерації.
Наслідки влучання у будинок (у відео присутня нецензурна лексика):
Наразі відомо, що кількість постраждалих після атаки росіян по Києву зросла до 155 осіб. З них 15 загиблих та 140 поранених різного ступеня тяжкості.
Раніше повідомляли про те, що внаслідок підступної нічної російської атаки було пошкоджено спортивний ліцей у Києві.