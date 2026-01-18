"Привітали" з переїздом: новачка Мілана обікрали на 500 тисяч євро
- Нападника Мілана Нікласа Фюллькруга обікрали в готелі, винісши годинники та ювелірні прикраси на суму близько 500 тисяч євро.
- Крадіжка сталася, коли Фюллькруг перебував на виїзді, і поліція вже розпочала розслідування інциденту.
Новий нападник італійського Мілана Ніклас Фюллькруг потрапив у неприємну історію лише через два тижні після оформлення орендної угоди з Вест Гема. Гравцю збірної Німеччини довелося мати справу з поліцією.
У складі "россонері" форвард досі не відзначався корисними діями на полі. Навряд сприятиме вдалій адаптації й історія з пограбуванням, пише 24 Канал з посиланням на La Reppublica.
Що сталося з нападником Мілана?
На час пошуку постійного житла Фюллькруг, як і будь-який новоприбулий до клубу гравець, мешкає у готелі біля виставкового центру Fiera Milano City.
Поки він разом з командою був на виїзді в Комо, до кімнати Фюллькруга пробралися крадії. Злочинці полювали на коштовності – і зрештою винесли з номера годинники та ювілерні прикраси на загальну суму близько 500 тисяч євро. Для цього їм довелося виламати сейф.
Зникнення речей Ніклас помітив лише вранці у суботу, 17 січня. Його представник звернувся до поліції, правоохоронці прибули на місце події і розпочали слідчі дії.
Як Фюллькруг опинився в Мілані?
За даними Transfermarkt, учасник фіналу Ліги чемпіонів – 2024 у складі дортмундської Боруссії розпочинав сезону у складі англійського Вест Гема.
У Лондоні форвард більше перебував у лазареті, ніж грав: лише два повні матчі за пів року і жодного забитого м'яча.
32-річний нападник збірної Німеччини 2 січня перейшов у Мілан на правах оренди з функцією викупу наприкінці сезону.
За свою національну команду він востаннє грав у червні 2025 року у фіналі чотирьох Ліги націй.