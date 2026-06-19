У суботу, 20 червня, на чемпіонаті світу-2026 відбудеться принципове протистояння між Німеччиною та Кот-д'Івуаром. Поєдинок у Торонто може суттєво вплинути на розподіл місць у групі E та гарантувати переможцю вихід до плей-оф, передає 24 Канал.

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Чого очікувати від Німеччини?

Команда Юліана Нагельсманна розпочала Мундіаль із розгрому Кюрасао з рахунком 7:1. Німці не лише здобули три очки, а й забезпечили собі солідну перевагу за різницею м'ячів, яка може стати вирішальною у боротьбі за першу сходинку.

Водночас у таборі Бундестім наголошують, що справжня перевірка сили команди розпочинається саме зараз. Капітан збірної Німеччини Йозуа Кімміх заявив, що матчі проти Кот-д'Івуару та Еквадору покажуть реальний потенціал його команди на турнірі.

Африканці готові кинути виклик фавориту

Кот-д'Івуар також стартував із перемоги, мінімально здолавши Еквадор (1:0). Африканська збірна традиційно робить ставку на організовану гру в обороні та швидкі контратаки, що може створити серйозні проблеми німцям.

Додатковою інтригою є те, що обидві команди мають по три очки після першого туру. Переможець матчу фактично стане головним фаворитом на підсумкове перше місце у групі E та зробить вагомий крок до виходу в 1/16 фіналу чемпіонату світу.