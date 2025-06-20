Претендента винесли на ношах: непереможний чемпіон нокаутом року захистив титул – жорстке відео

У четвер, 19 червня, у Токіо відбувся бій за звання чемпіона світу WBO у напівсередній вазі. Браян Норман проводив захист пояса проти місцевої зірки Цзіня Сасакі.

Непереможний американець вважався фаворитом поєдинку. Він довів свій статус на ринзі, здобувши перемогу в дуже брутальному стилі, повідомляє 24 Канал.

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Норман відправив спати Сасакі

Японець дуже емоційно розпочав поєдинок. Він намагався діяти першим номером, що було на руку Браяну Норману.

Американець ідеально контрпанчив і вже в першому раунді двічі відправив Сасакі в нокдаун завдяки влучним ударам у голову. В такому стилі боксери продовжували й надалі, а вирішальним став п'ятий раунд.

Японський боксер пішов в атаку, яку лівим хуком зупинив Норман. Він завдав удар, після якого Цзінь не зміг підвестися самостійно – його винесли з рингу на ношах.

Відеоогляд бою Норман – Сасакі

До слова. Для Браяна Нормана це був 28-й бій на професійному рівні. У них він здобув усі перемоги, з яких 22 нокаутом.

Нагадаємо, що нещодавно український боксер Віктор Вихрист здобув перемогу нокаутом уже в першому раунді. Він епічно вирубив американця Крістофера Лавджоя вже на 28-й секунді бою.