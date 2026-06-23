Норвегія достроково виходить у плей-оф ЧС-2026: дубль Голанда приніс перемогу над Сенегалом
Другий тур групового етапу чемпіонату світу-2026 уже підходить до завершення. Деякі збірні вже достроково забезпечили собі вихід у 1/16 фіналу.
У групі I зустрілися збірні Норвегії та Сенегалу. Як завершився цей поєдинок, розповість 24 Канал.
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Норвегія – Сенегал 3:2
Голи: Педерсен, 43, Голанд 48, 58 – Сарр, 53, 90+3
Скандинави домінували з перших хвилин, але відкрили рахунок лише на 43-й хвилині зусиллями Маркуса Педерсена. На початку другого тайму Ерлінг Голанд подвоїв перевагу своєї команди.
Сенегал швидко відіграв один м'яч через п'ять хвилин. Проте норвежці відповіли миттєво: ще через п'ять хвилин Голанд забив свій другий гол у матчі. Загалом глядачі побачили три забиті м'ячі за стартові 15 хвилин другого тайму. Крапку у зустрічі на 90+3 хвилині поставив сенегалець Ісмаїла Сарр, який також оформив дубль у цій грі.
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Яке турнірне становище у групі I?
Ця перемога дозволила Норвегії гарантувати собі путівку до 1/16 фіналу Мундіалю. Ситуація у групі після двох турів виглядає так:
Франція – 6 очок (вихід у плей-оф)
Норвегія – 6 очок (вихід у плей-оф)
Сенегал – 0 очок
Ірак – 0 очок
Голанд відзначається дублем уже другий матч поспіль, у першому турі він двічі забив у ворота Іраку.
З ким команди зустрінуться далі?
У фінальному раунді групового етапу, який відбудеться 26 червня, Норвегія та Франція зійдуться у прямому протистоянні за перше місце в групі. У паралельному матчі Сенегал та Ірак змагатимуться за третю сходинку та шанс пройти далі.