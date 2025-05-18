Динамо оновило клубну емблему після оформлення чемпіонства УПЛ: фото нової емблеми

Київський клуб здобув 30-ий чемпіонський титул у своїй історії. Завдяки цьому Динамо вирішило модернізувати свій логотип.

В чемпіонаті України 2024-2025 відбувся 29 тур УПЛ. За тур до фінішу вирішилась доля чемпіонського титулу. Новий чемпіоном України стало київське Динамо, повідомляє 24 Канал.

До теми Динамо в Одесі оформило 17-те "золото" чемпіонату України

Третя зірка Динамо

Підопічні Олександра Шовковського зіграли внічию в Одесі проти Чорноморця (1:1). Завдяки цьому кияни стали недосяжними для головного переслідувача Олександрії.

Після оформлення чемпіонства Динамо оновило свій логотип в соцмережах. Раніше на емблемі "біло-синіх" було дві зірки, проте тепер над клубним лого красуються три зірки.

Сторінки Динамо в соцмережах / скрін ФК Динамо:

Така емблема з'явилась на офіційних сторінках Динамо у соцмережі Х, а також інстаграмі та телеграмі. Натомість на сайті емблема "біло-синіх" залишилась незмінною.



Як виглядає оновлене лого Динамо / фото ФК Динамо

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Третя зірка символізує оформлення 30-го чемпіонства в історії клубу. У СРСР та Україні існувала традиція, що за кожні десять чемпіонських трофеїв команда може нанести на лого одну зірку. Правило негласне, тому необов'язкове для дотримання.

За часів СРСР Динамо стало 13 разів чемпіоном, тоді як в УПЛ кияни здобули своє 17-те "золото". На два чемпіонських титули менше має Шахтар (15). При цьому "гірники" утримались від нанесення зірки на свій логотип після здобуття 10-го трофея УПЛ.