У мережу злили зразки нової форми збірної України: який має вигляд домашній комплект
- Новий домашній комплект форми збірної України від Adidas буде виконано у традиційному жовтому кольорі з синіми вставками і графічним орнаментом, з написом "Україна" ззаду під комірцем.
- Збірна України у 2025 році зіграє два матчі у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Ісландії, займаючи наразі другу сходинку у групі D.
Українська асоціація футболу незабаром має презентувати новий домашній комплект форми збірної України від фірми Adidas. Однак інсайдери зіграли на випередження та опублікували ексклюзивні кадри.
Новий домашній комплект форми збірної України буде виконано у традиційному жовтому кольорі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Opaleak.
Як виглядає нова форма збірної України?
Жовті футболки збірної України матимуть сині вставки. Головною родзинкою нової форми стане графічний орнамент. Ззаду під синім комірцем розташований напис "Україна".
У такому комплекті збірна України гратиме з наступного року.
Новий комплект форми збірної України / фото Opaleak
Зазначимо, що новий виїзний комплект буде презентований у перших місяцях 2026 року. Наразі збірна України грає у формі від Adidas, але у стандартному шаблоні, а не ексклюзивному.
Коли збірна України зіграє наступний матч?
- У 2025 році команда Сергія Реброва зіграє ще два поєдинки у відборі на чемпіонат світу-2026. 13 листопада збірна України зустрінеться з командою Франції, а 16 листопада проведе вирішальний поєдинок проти Ісландії.
- За два тури до завершення відбору "синьо-жовті" займають другу сходинку у групі D, маючи в активі сім залікових пунктів. Пряму путівку на ЧС-2026 отримає переможець квартету, а команда, що фінішує другою, боротиметься за вихід через матчі плей-оф.
- До речі, УАФ повідомила про продаж квитків на матч Франція – Україна. Поєдинок проходитиме у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс".