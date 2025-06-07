Нова Зеландія – Україна: де дивитися другий матч "синьо-жовтих" у Canadian Shield

Збірна України з футболу зіграє свій другий поєдинок у межах товариського турніру під назвою Canadian Shield. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Нової Зеландії.

Зустріч відбудеться в Торонто на стадіоні "ВМО Філд". Стартовий свисток пролунає опівночі за київським часом з 10 на 11 червня, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч Нова Зеландія – Україна

В Україні пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та Megogopack XL. Також гру покажуть на каналі "Megogo Спорт" у кабельних мережах і T2.

Зазначимо, що всього на турнірі кожна збірна проведе по два поєдинки. Попри поразку від Канади, наша національна команда все ще має шанси в ньому тріумфувати.

Для цього підопічним Сергія Реброва треба з якомога більшою різницею голів здолати новозеландців і сподіватися на перемогу Кот-д'Івуару над господарями турніру.

Турнірна таблиця після першого туру

Канада – 3 очки (різниця голів 4:2) Нова Зеландія – 3 (1:0) Кот-д'Івуар – 0 (0:1) Україна – 0 (2:4)

До слова. Це буде перше очне протистояння між Україною та Новою Зеландією. Раніше "синьо-жовті" ніколи не зустрічалися з жодним представником Океанії.

Нагадаємо, що раніше Сергій Ребров розкрив причину фіаско збірної України в матчі з Канадою.