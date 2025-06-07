Україна проти Нової Зеландії: анонс матчу на турнірі Canadian Shield

Підопічні Сергія Реброва спробують реабілітуватися після провального старту на Canadian Shield. У другому поєдинку "синьо-жовтим" протистоятиме представник Океанії – збірна Нової Зеландії.

Національна збірна України вперше у своїй історії зіграє проти екзотичної Нової Зеландії. Поєдинок відбудеться у межах товариського турніру Canadian Shield, пише 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна на турнірі Canadian Shield

Глевкий дебют на Canadian Shield

"Синьо-жовті" невдало розпочали турнір Canadian Shield. У першому матчі підопічні Сергія Реброва несподівано поступилися збірній Канади (2:4). Ще у першому таймі "червоні" забили три м'ячі у ворота Анатолія Трубіна. За вісім хвилин до кінця основного часу канадці зробили рахунок взагалі непристойним – 0:4. Лише на останніх хвилинах зустрічі Забарний та Зінченко відквитали два голи.

Поразка від Канади стала несподіванкою для вболівальників та тренерського штабу "синьо-жовтих". Українці матимуть змогу реабілітуватися за провал у поєдинку проти Нової Зеландії.

"Темна конячка", яка вже кваліфікувалася на ЧС-2026

Представника Океанії не варто недооцінювати, попри невисоке місце в рейтингу ФІФА – 89. Острівна держава вже гарантувала собі участь у чемпіонаті світу-2026. До речі, Нова Зеландія втретє у своїй історії кваліфікувалася на Мундіаль.

На турнірі Canadian Shield новозеландці теж не пасуть задніх. У першому матчі вони завдали поразки Кот-д'Івуар (1:0). Переможний гол забив 25-річний півзахисник Елія Джаст.

Кадрова ситуація у збірній України

Перед початком турніру Сергій Ребров анонсував, що кожен футболіст зі списку отримає ігровий час. Тож у матчі проти Нової Зеландії варто очікувати ротації складу.

Під питанням участь в поєдинку Артема Бондаренка, який отримав ушкодження. У першому матчі ворота "синьо-жовтих" захищав Анатолій Трубін, якого в другому таймі замінив Дмитро Різник. Варто очікувати появу в рамці Андрія Луніна. З перших хвилин зустріч можуть розпочати Олександр Зубков, Олексій Гуцуляк, які у поєдинку з канадцями виходили на заміну.

Де та коли дивитись матч Нова Зеландія – Україна

Поєдинок Нова Зеландія – Україна онлайн транслюватиметься на ОТТ-платформі MEGOGO, а також телеканалі "Megogo Спорт" в кабельних мережах. Матч у Канаді розпочнеться у ніч на 11 червня о 00:00 (за київським часом). Зустріч прийматиме стадіон "BMO Field" у Торонто.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Нова Зеландія – Україна. У ній читачі зможуть слідкувати за головними подіями матчу, а також подивитися відео забитих голів.