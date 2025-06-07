Нова Зеландія – Україна: о котрій розпочнеться матч в Торонто за київським часом

Українська збірна спробує взяти реванш після невдалого стартового матчу на Canadian Shield. Для "синьо-жовтих" це буде перша в історії зустріч проти представника Океанії.

Збірна України готується до свого другого матчу на турнірі Canadian Shield. Команда Сергія Реброва зустрінеться з командою Нової Зеландії, повідомляє 24 Канал.

До теми "Отримаємо від Канади Patriot": реакція фанатів на поразку збірної України

Коли і де матч

У першому матчі турніру Україна не змогла впоратися зі збірною Канади. Команда Сергія Реброва програла з рахунком 2:4, при цьому свої голи забила лише під завісу зустрічі.

Де відбудеться матч Нова Зеландія – Україна? Всі матчі Canadian Shield проходять в Торонто на стадіоні "BMO Field". Арена стане одним зі стадіонів чемпіонату світу-2026 та розрахована на 29 тисяч глядачів.

Коли почнеться матч Нова Зеландія – Україна? Старт гри запланований на 10 червня 17:00 за місцевим часом. Втім в Україні в цей час наступить вже 11-те число, адже різниця у часових поясах становить +7 годин.

Читайте також Збірна України вшанувала зниклого безвісти воїна, вийшовши на матч із Канадою з його кітелем

Таким чином, зустріч стартуватиме о 00:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Нова Зеландія – Україна буде доступна на ОТТ-платформі MEGOGO, а також на каналі "Megogo Спорт" у кабельних мережах.

Нагадаємо, що збірна України використовує цей турнір в якості підготовки до кваліфікації на ЧС-2026, яка пройде восени. Суперниками "синьо-жовтих" по групі стануть Франція, Ісландія та Азербайджан.