Дев'ять змін від штабу Реброва: стартовий склад на матч з Новою Зеландією

Національна збірна України у ніч на 11 червня зіграє другий матч на турнірі в Канаді. Суперником "синьо-жовтих" буде екзотична збірна Нової Зеландії.

Команда Сергія Реброва невдало стартувала у товариському турнірі Canadian Shield. Реабілітуватися за поразку від Канади (2:4) "синьо-жовті" матимуть змогу в поєдинку проти представника Океанії, пише 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна на турнірі Canadian Shield

Хто вийде у старті на матч проти Нової Зеландії

Тренерський штаб Сергія Реброва визначився зі стартовим складом на матч проти Нової Зеландії. У порівнянні з попереднім поєдинком відбулося одразу дев'ять змін.

Місце у воротах зайняв Андрій Лунін, а на вістрі атаки вийде Олексій Гуцуляк замість Романа Яремчука. З попереднього складу на поле з перших хвилин вийдуть лише Ілля Забарний та Олександр Тимчик.

Україна: Лунін – Тимчик, Забарний, Чеберко, Михайліченко – Михайленко, Назарина, Піхальонок – Кабаєв, Зубков, Гуцуляк.

Лунін – Тимчик, Забарний, Чеберко, Михайліченко – Михайленко, Назарина, Піхальонок – Кабаєв, Зубков, Гуцуляк. Запасні: Трубін, Різник, Мартинюк, Таловєров, Бондар, Калюжний, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Циганков, Бондаренко, Зінченко, Матвієнко.

Стартовий склад збірної України / фото УАФ

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться у Торонто на стадіоні BMO Field. Стартовий свисток арбітра пролунає о 00:00 за київським часом.