Дев'ять змін від штабу Реброва: стартовий склад на матч з Новою Зеландією
- Національна збірна України зіграє з Новою Зеландією у ніч на 11 червня на турнірі у Канаді.
- У стартовому складі на матч проти Нової Зеландії відбулося дев'ять змін, зокрема Лунін зайняв місце у воротах, а Гуцуляк вийде на вістрі атаки.
Національна збірна України у ніч на 11 червня зіграє другий матч на турнірі в Канаді. Суперником "синьо-жовтих" буде екзотична збірна Нової Зеландії.
Команда Сергія Реброва невдало стартувала у товариському турнірі Canadian Shield. Реабілітуватися за поразку від Канади (2:4) "синьо-жовті" матимуть змогу в поєдинку проти представника Океанії, пише 24 Канал.
До теми Онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна на турнірі Canadian Shield
Хто вийде у старті на матч проти Нової Зеландії
Тренерський штаб Сергія Реброва визначився зі стартовим складом на матч проти Нової Зеландії. У порівнянні з попереднім поєдинком відбулося одразу дев'ять змін.
Місце у воротах зайняв Андрій Лунін, а на вістрі атаки вийде Олексій Гуцуляк замість Романа Яремчука. З попереднього складу на поле з перших хвилин вийдуть лише Ілля Забарний та Олександр Тимчик.
- Україна: Лунін – Тимчик, Забарний, Чеберко, Михайліченко – Михайленко, Назарина, Піхальонок – Кабаєв, Зубков, Гуцуляк.
- Запасні: Трубін, Різник, Мартинюк, Таловєров, Бондар, Калюжний, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Циганков, Бондаренко, Зінченко, Матвієнко.
Стартовий склад збірної України / фото УАФ
Нагадаємо, що поєдинок відбудеться у Торонто на стадіоні BMO Field. Стартовий свисток арбітра пролунає о 00:00 за київським часом.