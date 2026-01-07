"Новий Майк Тайсон" чи битий росіянин: промоутер назвав претендентів на бій з Усиком

Впливовий британський промоутер Френк Воррен зробив прогноз, хто стане суперником Усика після бою Деонтеєм Вайлдером. У списку претендентів доволі багато знайомих прізвищ.

Олександр Усик досі утримує титули чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі. Промоутер Френк Воррен переконаний, що після бою з Деонтеєм Вайлдером українцю доведеться провести титульні поєдинки, повідомляє 24 Канал з посиланням на BoxNation.

З ким битиметься Усик після Вайлдера?

У разі перемоги над "Бронзовим бомбардувальником" на бій з Усиком претендуватиме низка боксерів по лініях WBA, WBC та IBF. Останнім часом український боксер ігнорував обов'язкові захисти поясів, а тому доведеться враховувати побажання боксерських організацій. Коло претендентів Воррен окреслив у нещодавньому інтерв'ю.

Дерек Чісора – один з них. Лоуренс Околі – один з них. Мозес – номер один у WBA. Я не впевнений, хто з них буде наступним, але їх потрібно врахувати. Він ще не мав обов’язкового захисту останнім часом. Він двічі бився з Тайсоном. Отже, він не мав обов’язкового захисту своїх поясів,

– зазначив Воррен.

Наразі порядок претендентів на бій з Усиком не узгоджений. Та все ж Воррен спрогнозував наступного суперника Усика після бою з Вайлдером.

Керівні органи повинні вирішити, хто буде першим, бо вони вже узгодили порядок. Я не можу згадати, хто буде наступний. Був IBF, потім WBO. Тож, я думаю, що наступним буде WBA. Але я не впевнений,

– сказав Воррен.

Зазначимо, що регулярним чемпіоном WBA у надважкій вазі є колишній суперник Усика росіянин Мурат Гассієв. Боксерська організація зобов'язала його провести бій з Мозесом Ітаумою, якого прогнозує в суперники Воррен.

Довідка. Олександр Усик та Мурат Гассієв билися за абсолютне чемпіонство у крузервейті у 2018 році. Тоді перемогу здобув український боксер. Щодо Мозеса Ітауми, якого експерти називають "Новим Майком Тайсоном", то його останнім часом розглядають як наступного гегемона хевівейту.

Як Усик зберіг титули до бою з Вайлдером?