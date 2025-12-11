Костюк може залишитись в Динамо: стало відомо, коли Суркіси оберуть нового тренера киян
- Ігор Костюк тимчасово виконує обов'язки тренера Динамо до зимової паузи.
- Взимку керівництво клубу визначиться із постійним наставником.
Київське Динамо переживає важкий сезон із серією невдалих результатів. "Біло-сині" через це вже встигли змінити головного тренера.
Наприкінці листопада після програшу Омонії в Лізі конференцій Динамо попрощалось із Олександром Шовковським. Ще минулого сезону ексворотар приводив киян до чемпіонства, а тепер клуб змушений шукати нового коуча, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.
Чи залишиться Костюк в Динамо?
Наразі ж тимчасово виконувачем обов'язки тренера Динамо призначено Ігоря Костюка. До цього спеціаліст керував командою U-19. Стали відомі деталі щодо нової персони наставника клубу.
Очікується, що Костюк точно допрацює на чолі головної команди до зимової паузи. Цього року Динамо залишилось зіграти проти Фіорентини та Ноа в Лізі конференцій, а також проти Вереса – в УПЛ.
Вже під час зимової паузи керівництво клубу вирішить, кого призначати повноцінним тренером та що робити далі із Костюком. Ігор має шанс як залишитись на чолі дорослої команди, так і повернутися до тренування юнаків.
Наразі Костюк провів лише два матчі на чолі основної команди Динамо. У першій грі кияни сенсаційно програли аутсайдеру УПЛ Полтаві, а вже за тиждень обіграли іншого новачка турніру Кудрівку. Раніше Спорт-Експрес Україна повідомляв про інтерес клубу до Максима Шацьких.
Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?
- "Біло-сині" не змогли досягти успіху у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Динамо вилетіло від Пафоса та Маккабі Тель-Авів відповідно.
- Кияни потрапили в основну стадію Ліги конференцій. Команда ще зберігає шанси на прохід далі, але після програшу Омонії Динамо впало на 27 місце в турнірній таблиці ЛК.
- В УПЛ же Динамо розчаровує ще більше. Після чотирьох перемог на старті Динамо видало п'ять нічиїх, а у листопаді примудрилось вперше в історії програти чотири матчі поспіль.
- В чемпіонаті України клуб йде аж шостим, відстаючи від лідерів на 9 очок. Втім команда продовжує боротися за Кубок, де вже вибила Шахтар та дійшла до чвертьфіналу.