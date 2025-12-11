Костюк может остаться в Динамо: стало известно, когда Суркисы выберут нового тренера киевлян
- Игорь Костюк временно исполняет обязанности тренера Динамо до зимней паузы.
- Зимой руководство клуба определится с постоянным наставником.
Киевское Динамо переживает тяжелый сезон с серией неудачных результатов. "Бело-синие" из-за этого уже успели сменить главного тренера.
В конце ноября после проигрыша Омонии в Лиге конференций Динамо попрощалось с Александром Шовковским. Еще в прошлом сезоне экс-вратарь приводил киевлян к чемпионству, а теперь клуб вынужден искать нового коуча, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.
По теме Звезда Динамо и сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Испании
Останется ли Костюк в Динамо?
Пока же временно исполняющим обязанности тренера Динамо назначен Игорь Костюк. До этого специалист руководил командой U-19. Стали известны детали относительно новой персоны наставника клуба.
Ожидается, что Костюк точно доработает во главе главной команды до зимней паузы. В этом году Динамо осталось сыграть против Фиорентины и Ноа в Лиге конференций, а также против Вереса – в УПЛ.
Уже во время зимней паузы руководство клуба решит, кого назначать полноценным тренером и что делать дальше с Костюком. Игорь имеет шанс как остаться во главе взрослой команды, так и вернуться к тренировке юношей.
Сейчас Костюк провел лишь два матча во главе основной команды Динамо. В первой игре киевляне сенсационно проиграли аутсайдеру УПЛ Полтаве, а уже через неделю обыграли другого новичка турнира Кудривку. Ранее Спорт-Экспресс Украина сообщал об интересе клуба к Максиму Шацких.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- "Бело-синие" не смогли добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Динамо вылетело от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- Киевляне попали в основную стадию Лиги конференций. Команда еще сохраняет шансы на проход дальше, но после проигрыша Омонии Динамо упало на 27 место в турнирной таблице ЛК.
- В УПЛ же Динамо разочаровывает еще больше. После четырех побед на старте Динамо выдало пять ничьих, а в ноябре умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд.
- В чемпионате Украины клуб идет аж шестым, отставая от лидеров на 9 очков. Впрочем команда продолжает бороться за Кубок, где уже выбила Шахтер и дошла до четвертьфинала.