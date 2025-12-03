Не хотіли повторити досвід Шахтаря: чому Суркіс відмовився запрошувати в Динамо екстренера Реала

Київське Динамо знаходиться в пошуках нового тренера. Наприкінці листопада "біло-сині" звільнили Олександра Шовковського після серії невдач в УПЛ.

Поки що виконувачем обов'язків наставника киян став Ігор Костюк. Але вже взимку Динамо може отримати нового коуча і є ймовірність, що ним буде іноземець, повідомляє 24 Канал з посиланням на Циганик Live.

Чому Динамо відмовилось від Беттоні?

Одним із кандидатів називався Давід Беттоні, який свого часу був асистентом Зінедіна Зідана в Реалі. Відомий журналіст Ігор Циганик висловив свою думку щодо француза.

Він вважає, що Беттоні не варто очікувати на чолі Динамо. Серед аргументів називається невдалий досвід аналогічної кандидатури у Шахтаря, а також трансферні вимоги Давіда.

Я думаю, що коли Шахтар призначив помічника Слота Маріно Пушича, то згодом зрозумів, що нічого хорошого з цього не вийшло. Мабуть, це десь зупинило Ігоря Михайловича. Плюс помічник Зідана був готовий працювати, якщо йому куплять тих футболістів, яких він хоче. На цьому етапі було ухвалено рішення орієнтуватися на свою академію,

– заявив Циганик.

Нагадаємо, що у серпні цього року Беттоні приїжджав у розташування Динамо та провів певний час на зборах команди. Тоді Давід схвально відгукувався про Шовковського та мав свої ідеї щодо покращення ситуації в команді.

Проте у підсумку Ігор Суркіс вирішив не співпрацювати із Давідом. Зазначимо, що у складі тренерського штабу Зідана француз допоміг Реалу виграти три Ліги чемпіонів.

Проте його самостійний досвід тренерської роботи обмежений швейцарським Сьоном та клубом Африкан з Тунісу. До слова, раніше ТаТоТаке повідомляло, що Суркіс запрошував в Динамо Фабіо Капелло.

