Не хотели повторить опыт Шахтера: почему Суркис отказался приглашать в Динамо экс-тренера Реала

Киевское Динамо находится в поисках нового тренера. В конце ноября "бело-синие" уволили Александра Шовковского после серии неудач в УПЛ.

Пока что исполняющим обязанности наставника киевлян стал Игорь Костюк. Но уже зимой Динамо может получить нового коуча и есть вероятность, что им будет иностранец, сообщает 24 Канал со ссылкой на Цыганик Live.

Почему Динамо отказалось от Беттони?

Одним из кандидатов назывался Давид Беттони, который в свое время был ассистентом Зинедина Зидана в Реале. Известный журналист Игорь Цыганик высказал свое мнение относительно француза.

Он считает, что Беттони не стоит ожидать во главе Динамо. Среди аргументов называется неудачный опыт аналогичной кандидатуры у Шахтера, а также трансферные требования Давида.

Я думаю, что когда Шахтер назначил помощника Слота Марино Пушича, то впоследствии понял, что ничего хорошего из этого не вышло. Видимо, это где-то остановило Игоря Михайловича. Плюс помощник Зидана был готов работать, если ему купят тех футболистов, которых он хочет. На этом этапе было принято решение ориентироваться на свою академию,

– заявил Цыганик.

Напомним, что в августе этого года Беттони приезжал в расположение Динамо и провел некоторое время на сборах команды. Тогда Давид одобрительно отзывался о Шовковском и имел свои идеи по улучшению ситуации в команде.

Однако в итоге Игорь Суркис решил не сотрудничать с Давидом. Отметим, что в составе тренерского штаба Зидана француз помог Реалу выиграть три Лиги чемпионов.

Однако его самостоятельный опыт тренерской работы ограничен швейцарским Сеном и клубом Африкан из Туниса. К слову, ранее ТаТоТаке сообщало, что Суркис приглашал в Динамо Фабио Капелло.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?