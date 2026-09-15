Відомий тренер заявив, що хотів би очолити Динамо
Колишній наставник збірної Румунії Едвард Йорденеску не тренуватиме київське Динамо найближчим часом. Однак румунський фахівець розповів про можливість очолити український клуб.
Він заявив, що хотів би працювати з Динамо у майбутньому, однак наразі не вважає цей момент відповідним для такого призначення, повідомляє "ТаТоТаке".
Йорденеску пояснив, чому не очолив Динамо
"Я сподіваюсь, що одного дня я буду тренером київського Динамо. Ми будемо боротись і будемо перемагати. Однак зараз, на жаль, не той момент. Тому я зберігаю величезну повагу і до Динамо, і до українського футболу в цілому", – сказав Йорденеску.
Напередодні з'явилася інформація, що Йорденеску може замінити Ігоря Костюка на тренерському містку Динамо. ЗМІ повідомляли, що 48-річний тренер отримав пропозицію 3-річного контракту. Ба більше, румунський наставник мав би заробляти 100 тисяч євро на рік.
Йорденеску спочатку погодився на співпрацю, однак остаточної домовленості досягти не вдалося. Перешкодою для угоди стала війна в Україні й близькі тренера переконали його не їхати в Київ.
Що Йорденеску пов'язує з Україною
Нагадаємо, у червні 2024 року Йорденеску як головний тренер збірної Румунії переміг Україну у матчі Євро-2024 з рахунком 3:0.
У підсумку його команда зупинилась на стадії 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
У серпні 2026 року фахівець розповідав у пресі, що міг очолити збірну України замість італійського фахівця Андреа Мальдери. Останній замінив у команді Сергія Реброва.