Після відставки Сергія Реброва активізувались обговорення того, хто ж наступним очолить збірну України. У інтерв'ю сайту "Український футбол" Михайло Кополовець розповів, що хотів би бачити у цій ролі Мирона Маркевича.

Які аргументи у Кополовця?

На його думку, 75-річний тренер має повний набір характеристик, щоб допомогти команді.

Мені подобається Мирон Богданович Маркевич, так, він вже не наймолодший тренер. Дуже харизматичний, легендарний, досвідчений, авторитетний фахівець, який, я вважаю, на цьому етапі міг би трохи щось допомогти,

– сказав Кополовець.

Зазначимо, що на початку квітня відомий футбольний експерт Віктор Вацко у своєму ютуб-каналі запевняв – про Мирона Богдановича не забули в УАФ.

Позитивно про імовірність такого призначення відгукувався й колишній тренер збірної Йожеф Сабо. У коментарі 24 Каналу він розповів, що національній команді потрібен наставник з досвідом на кшталт Мирона Маркевича.

Яка історія взаємин Мирона Маркевича та збірної України?