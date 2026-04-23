Після відставки Сергія Реброва активізувались обговорення того, хто ж наступним очолить збірну України. У інтерв'ю сайту "Український футбол" Михайло Кополовець розповів, що хотів би бачити у цій ролі Мирона Маркевича.
Які аргументи у Кополовця?
На його думку, 75-річний тренер має повний набір характеристик, щоб допомогти команді.
Мені подобається Мирон Богданович Маркевич, так, він вже не наймолодший тренер. Дуже харизматичний, легендарний, досвідчений, авторитетний фахівець, який, я вважаю, на цьому етапі міг би трохи щось допомогти,
– сказав Кополовець.
Зазначимо, що на початку квітня відомий футбольний експерт Віктор Вацко у своєму ютуб-каналі запевняв – про Мирона Богдановича не забули в УАФ.
Позитивно про імовірність такого призначення відгукувався й колишній тренер збірної Йожеф Сабо. У коментарі 24 Каналу він розповів, що національній команді потрібен наставник з досвідом на кшталт Мирона Маркевича.
Яка історія взаємин Мирона Маркевича та збірної України?
- Він уже був головним тренером збірної України у 2010 році, коли "синьо-жовті" готувались до участі в Євро-2012.
- На чолі збірної Мирон Богданович провів чотири товариські матчі: три перемоги та одна нічия. У період з 2016-го по 2021 рік Маркевич був Головою Комітету національних збірних команд УАФ.
- Днями сам 75-річний спеціаліст заявив, що з ним поки не контактували щодо можливого призначення.