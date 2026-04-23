После отставки Сергея Реброва активизировались обсуждения того, кто же следующим возглавит сборную Украины. В интервью сайту "Украинский футбол" Михаил Кополовец рассказал, что хотел бы видеть в этой роли Мирона Маркевича.

Какие аргументы у Кополовца?

По его мнению, 75-летний тренер имеет полный набор характеристик, чтобы помочь команде.

Мне нравится Мирон Богданович Маркевич, да, он уже не самый молодой тренер. Очень харизматичный, легендарный, опытный, авторитетный специалист, который, я считаю, на этом этапе мог бы немного что-то помочь,

– сказал Кополовец.

Отметим, что в начале апреля известный футбольный эксперт Виктор Вацко в своем ютуб-канале уверял – о Мироне Богдановиче не забыли в УАФ.

Положительно о вероятности такого назначения отзывался и бывший тренер сборной Йожеф Сабо. В комментарии 24 Каналу он рассказал, что национальной команде нужен наставник с опытом вроде Мирона Маркевича.

Какова история взаимоотношений Мирона Маркевича и сборной Украины?