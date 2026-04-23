"Він вже не наймолодший": легенда Карпат назвав заміну Реброва у збірній України
- Михайло Кополовець вважає, що Мирон Маркевич може стати новим головним тренером збірної України через його досвід та харизму.
- На думку легенди Карпат, поважний вік не завадить Мирону Богдановичу.
Колишній вінгер Карпат, Говерли та Минаю Михайло Кополовець поділився баченням імені майбутнього головного тренера збірної України. Він зупинився на доволі популярній кандидатурі.
Після відставки Сергія Реброва активізувались обговорення того, хто ж наступним очолить збірну України. У інтерв'ю сайту "Український футбол" Михайло Кополовець розповів, що хотів би бачити у цій ролі Мирона Маркевича.
Які аргументи у Кополовця?
На його думку, 75-річний тренер має повний набір характеристик, щоб допомогти команді.
Мені подобається Мирон Богданович Маркевич, так, він вже не наймолодший тренер. Дуже харизматичний, легендарний, досвідчений, авторитетний фахівець, який, я вважаю, на цьому етапі міг би трохи щось допомогти,
– сказав Кополовець.
Зазначимо, що на початку квітня відомий футбольний експерт Віктор Вацко у своєму ютуб-каналі запевняв – про Мирона Богдановича не забули в УАФ.
Позитивно про імовірність такого призначення відгукувався й колишній тренер збірної Йожеф Сабо. У коментарі 24 Каналу він розповів, що національній команді потрібен наставник з досвідом на кшталт Мирона Маркевича.
Яка історія взаємин Мирона Маркевича та збірної України?
- Він уже був головним тренером збірної України у 2010 році, коли "синьо-жовті" готувались до участі в Євро-2012.
- На чолі збірної Мирон Богданович провів чотири товариські матчі: три перемоги та одна нічия. У період з 2016-го по 2021 рік Маркевич був Головою Комітету національних збірних команд УАФ.
- Днями сам 75-річний спеціаліст заявив, що з ним поки не контактували щодо можливого призначення.