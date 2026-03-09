Поєдинок відбудеться 10 березня, о 22:00, на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі. Команди вже зустрічалися у цьому сезоні Ліги чемпіонів, і тоді перемогу святкувала Барселона, повідомляє 24 Канал.

Хто підходить фаворитом до матчу?

Каталонський клуб демонструє потужні результати напередодні єврокубкового протистояння. Команда виграла кілька останніх матчів, зокрема розгромила Атлетіко (3:0) та впевнено обіграла Вільярреал (4:1).

Барселона також стабільно забиває у Лізі чемпіонів – у середньому майже три голи за гру, що робить її однією з найрезультативніших команд турніру.

Крім того, історія очних зустрічей говорить на користь іспанців: вони виграли чотири з п'яти матчів проти Ньюкасла в офіційних турнірах.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів Ньюкасл – Барселона. Ньюкасл – 2.71, нічия – 3.80, Барселона – 2.33. Тотал "більше 3,5" оцінюється в 2.15. Коефіцієнт на прохід Ньюкасла в наступний етап – 3.00, на прохід Барселони – 1.35.

*Коефіцієнти подані станом на 16:00 08.03.2026

Ньюкасл робить ставку на домашню атмосферу

Попри статус аутсайдера, англійський клуб має свої аргументи. У Лізі чемпіонів Ньюкасл дуже впевнено виступає на своєму полі та виграв чотири з останніх шести домашніх матчів у турнірі.

Команда Едді Гау вже показувала, що здатна створювати проблеми грандам. У попередньому раунді "сороки" впевнено пройшли Карабах із загальним рахунком 9:3.

Втім, нестабільність результатів у чемпіонаті Англії та недавні поразки можуть зіграти проти господарів.

Матч має всі шанси стати результативним, адже обидві команди активно грають в атаці та часто пропускають. Аналітики також відзначають високу ймовірність великої кількості голів у цьому протистоянні.