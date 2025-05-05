Росіяни пошкодили спортивний об'єкт у Києві: фото руйнування

У ніч на 4 травня росіяни вкотре здійснили терористичний акт. Окупанти знову атакували мирне українське місто.

Внаслідок підступної атаки ворожої країни по Києву постраждала спортивна інфраструктура. Ударний дрон, який запустили росіяни, пошкодив шахову школу, повідомляє 24 канал із посиланням на тренера Олександра Кравченка.

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Наслідки атаки

Російський ударний БПЛА влучив у шахову школу в Оболонському районі Києва. Тренер з шахів Олександр Кравченко показав наслідки атаки окупантів по спортивному об'єкту у столиці України.

Шахова школа після влучання БПЛА / Фото з фейсбуку Олександра Кравченка

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Міжнародна шахова федерація відсторонила росіян та білорусів від змагань під егідою організації. Однак їм дозволено брати участь у турнірах під нейтральним прапором.

Раніше Магнус Карлсен звернувся до росіянина Аркадія Дворковича. Норвезький гросмейстер закликав президента ФІДЕ покинути свою посаду.