В результате коварной атаки вражеской страны по Киеву пострадала спортивная инфраструктура. Ударный дрон, который запустили россияне, повредил шахматную школу, сообщает 24 канал со ссылкой на тренера Александра Кравченко.

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Последствия атаки

Российский ударный БПЛА попал в шахматную школу в Оболонском районе Киева. Тренер по шахматам Александр Кравченко показал последствия атаки оккупантов по спортивному объекту в столице Украины.

Шахматная школа после попадания БПЛА / Фото из фейсбука Александра Кравченко

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Международная шахматная федерация отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации. Однако им разрешено участвовать в турнирах под нейтральным флагом.

Ранее Магнус Карлсен обратился к россиянину Аркадию Дворковичу. Норвежский гроссмейстер призвал президента ФИДЕ покинуть свой пост.