Росіяни обстріляли дронами стадіон і дитячу футбольну школу у Полтаві

Під час нічної атаки на Полтаву з використанням ударних безпілотників росіяни завдали удару по футбольній "ГРЛ-Арені", де проходять матчі дитячих турнірів. Внаслідок обстрілу постраждало покриття на стадіоні, а також приміщення футбольної школи.

Про пряме влучання "шахеда" в арену розповів у фейсбуці футбольний тренер Дмитро Мілько. За його словами, це було улюблене місце для гри не лише дітей, але й дорослих прихильників гри номер один.

Які наслідки обстрілу росіянами Полтави?

Судячи зі світлин, російські дрони сильно пошкодили штучне покриття футбольного поля, а також завдали великих збитків у приміщеннях, де базується дитяча спортивна школа.