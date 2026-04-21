Росіяни пошкодили спорткомплекс у Сумах, де відбувався чемпіонат Європи

Внаслідок нічної атаки ударних безпілотників у Сумах пошкоджено будинки, авто та лікувальний заклад. Однією з постраждалих будівель став легкоатлетичний манеж.

У будівлі вибиті вікна, сталося часткове руйнування. Манеж був однією з найвідоміших та найбільш залучених до проведення змагань спортивних локацій міста, пише Суспільне Суми.

Чим відомий легкоатлетичний манеж у Сумах, який обстріляли росіяни?

Спортивний об'єкт, який перебуває у власності Сумського державного університету, до повномасштабного вторгнення регулярно приймав чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Також тут відбувалися матчі чемпіонату Європи з хокею з м'ячем і виступи баскетбольної команди CумДУ.

Як у Національному олімпійському комітеті відреагували на обстріл спортивного об'єкта у Сумах?

НОК випустив офіційну заяву щодо російського воєнного злочину у Сумах у своєму телеграм-каналі.

Це чергове підтвердження, що Росія – терористична держава, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі,

– зазначили в комітеті.

Скільки спортивних об'єктів зруйнували та пошкодили росіяни в Україні?