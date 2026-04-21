Sport News 24 Інші види спорту Росіяни пошкодили спорткомплекс у Сумах, де відбувався чемпіонат Європи
21 квітня, 11:26
Росіяни пошкодили спорткомплекс у Сумах, де відбувався чемпіонат Європи

Андрій Олійник
Основні тези
  • Внаслідок нічної атаки безпілотниками у Сумах пошкоджено легкоатлетичний манеж, лікувальний заклад та будинки.
  • За даними Міністерства молоді та спорту, в Україні зруйновано або пошкоджено понад 800 спортивних об'єктів.

Внаслідок нічної атаки ударних безпілотників у Сумах пошкоджено будинки, авто та лікувальний заклад. Однією з постраждалих будівель став легкоатлетичний манеж.

У будівлі вибиті вікна, сталося часткове руйнування. Манеж був однією з найвідоміших та найбільш залучених до проведення змагань спортивних локацій міста, пише Суспільне Суми.

Чим відомий легкоатлетичний манеж у Сумах, який обстріляли росіяни?

Спортивний об'єкт, який перебуває у власності Сумського державного університету, до повномасштабного вторгнення регулярно приймав чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Також тут відбувалися матчі чемпіонату Європи з хокею з м'ячем і виступи баскетбольної команди CумДУ.

Як у Національному олімпійському комітеті відреагували на обстріл спортивного об'єкта у Сумах?

НОК випустив офіційну заяву щодо російського воєнного злочину у Сумах у своєму телеграм-каналі

Це чергове підтвердження, що Росія – терористична держава, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі,
– зазначили в комітеті.

Скільки спортивних об'єктів зруйнували та пошкодили росіяни в Україні?

  • Станом на січень 2026 року число об'єктів спортивної інфраструктури в Україні, які були повністю чи частково зруйновані, за даними Міністерства молоді та спорту, сягнуло понад 800.
  • Водночас з атакою на Суми росіяни обстріляли Миколаїв, де було пошкоджено спортивний комплекс "Енергетик".
  • У Полтаві наприкінці березня росіяни прямим влучанням дрона пошкодили стадіон "ГРЛ-Арена" і дитячу футбольну школу.