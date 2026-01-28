Ще до початку повномасштабного вторгнення Оксана Баюл опублікувала емоційний допис в інстаграмі, де заявила, що нібито відмовляється від українського громадянства. Це відбулося після того, як президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування 30-річчя незалежності.
Дивіться також Мало хто знає, що спортсменка з Дніпра здобула перше "золото" Олімпіади в історії України
Що сказала Баюл?
Згодом фігуристка спростувала ці чутки, зазначивши, що її слова були емоційною реакцією, мовляв, вона не підписувала жодних документів. Додавши, що залишається українкою та не має громадянства США.
Публікація все одно спричинила хвилю критики у соцмережах і помилкові твердження про те, що фігуристка нібито отримала американський паспорт.
Чим відома фігуристка?
- Оксана Баюл – українська фігуристка, яка 1994 року здобула перше в історії незалежної України олімпійське "золото" з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх у Ліллехаммері (Норвегія).
- Після завершення спортивної кар'єри вона переїхала до США, де працювала і жила багато років, але це не вплинуло на її українське громадянство.
- У подальшому Баюл виступала на льодових шоу, а також знімалася у телепрограмах і фільмах, подорожувала світом.
- Крім цього, випустила власний бренд одягу та аксесуарів – Oksana Baiul Collection, який успішно продавався по всьому світу.