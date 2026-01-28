Ще до початку повномасштабного вторгнення Оксана Баюл опублікувала емоційний допис в інстаграмі, де заявила, що нібито відмовляється від українського громадянства. Це відбулося після того, як президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування 30-річчя незалежності.

Що сказала Баюл?

Згодом фігуристка спростувала ці чутки, зазначивши, що її слова були емоційною реакцією, мовляв, вона не підписувала жодних документів. Додавши, що залишається українкою та не має громадянства США.

Публікація все одно спричинила хвилю критики у соцмережах і помилкові твердження про те, що фігуристка нібито отримала американський паспорт.

Чим відома фігуристка?