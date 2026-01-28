Еще до начала полномасштабного вторжения Оксана Баюл опубликовала эмоциональное сообщение в инстаграме, где заявила, что якобы отказывается от украинского гражданства. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование 30-летия независимости.
Смотрите также Мало кто знает, что спортсменка из Днепра получила первое "золото" Олимпиады в истории Украины
Что сказала Баюл?
Впоследствии фигуристка опровергла эти слухи, отметив, что ее слова были эмоциональной реакцией, мол, она не подписывала никаких документов. Добавив, что остается украинкой и не имеет гражданства США.
Публикация все равно вызвала волну критики в соцсетях и ложные утверждения о том, что фигуристка якобы получила американский паспорт.
Чем известно о фигуристке?
- Оксана Баюл – украинская фигуристка, которая в 1994 году получила первое в истории независимой Украины олимпийское "золото" по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия).
- После завершения спортивной карьеры она переехала в США, где работала и жила много лет, но это не повлияло на ее украинское гражданство.
- В дальнейшем Баюл выступала на ледовых шоу, а также снималась в телепрограммах и фильмах, путешествовала по миру.
- Кроме этого, выпустила собственный бренд одежды и аксессуаров – Oksana Baiul Collection, который успешно продавался по всему миру.