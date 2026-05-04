Блохін чи Дерюгіна: кого обрала єдина донька після розлучення

Зірковий шлюб Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної офіційно завершився розлученням у 1999 році, хоча проблеми у парі почалися раніше. Донька Іріша опинилася перед важким вибором між батьками.

Зрештою вона пішла стопами матері і зробила кар'єру у тренерській роботі. Але у родині все завершилося драмою та зіпсованими стосунками, розповідає 24 Канал.

З ким із батьків жила Іріша Блохіна?

Після розвалу Радянського Союзу Олег Блохін вирушив до Греції, де починав свою тренерську кар'єру. Його запросили очолити Олімпіакос з Піреїв, зовсім близько до Афін. Разом з батьком до сонячної країни давньої архітектури і міфів переїхала і маленька Ірина, яку у родині прийнято називати Ірішею.

До розлучення батьків залишалося ще майже 10 років, проте напруга вже відчувалася. Як зазначає Вікіпедія, дівчинка вирішила зайнятися освітою та кар'єрою: вивчилася у коледжі, опанувала мистецтво постановки, розробляла гала-виступи для гімнасток, отримала грант на поїздку у Сполучені Штати, де мріяла стати акторкою та співачкою.

Після вояжу в Америку Іріша повернулася в Україну і з того часу не віддаляється від матері. Разом з Іриною Дерюгіною вони працюють у легендарній столичній школі художньої гімнастики, підготували декілька поколінь олімпійських призерок та чемпіонок світу і Європи. Тренерська робота стала тим самим покликанням, яке шукала донька Блохіна і Дерюгіної довгі роки.

Які стосунки у Іріші Блохіної з батьком?

Під час домашнього для України Євро-2012 здавалося, що Іріша Блохіна та її батько тепло спілкуються, а донька настільки переживала за успіхи тата, що після програного матчу з Англією і вильоту з турніру плакала у прямому етері програми "Великий футбол".

Проте правда виявилася жорстокою. В інтерв'ю ютуб-проєкту журналіста Дмитра Гордона Ірина Дерюгіна шокувала зізнанням, що Блохін узагалі припинив контакти з дочкою і навіть не знайомий з однією зі своїх двох онук.

Вона все життя його дуже любила. Дуже любила. Мабуть, він дуже багато зробив їй боляче в душу – дуже багато. Так не роблять, так не вчиняють, такими дітьми не розкидаються,

– гірко зазначила легендарна тренерка.

Блохін наразі має власну окрему родину, він одружений із жінкою на ім'я Анжела, яка на 16 років молодша за нього. У них дві доньки Ганна та Катерина.