Історія кохання Блохіна та Дерюгіної: що відомо про зіркову пару та чому вони розлучились

Олег Блохін став визначною постаттю для українського світу спорту. Легенда Динамо був першим українцем, якому вдалось завоювати Золотий м'яч.

При цьому Блохін запам'ятався не тільки спортивною кар'єрою, а ще й зірковими стосунками в особистому житті. Першою дружиною футболіста була відома гімнастка Ірина Дерюгіна, повідомляє 24 Канал.

До теми Хто познайомив Путіна з Кабаєвою: відома гімнастка Ірина Дерюгіна поділилась гучним інсайдом

Як познайомились Блохін та Дерюгіна?

Пара оформила стосунки у 1980 році, але романтика між ними виникла раніше. Дерюгіна отримала серйозну травму та потребувала термінової операції.

Саме за таких обставин вона і познайомилась із Блохіним наприкінці 70-х. Гравець Динамо знайшов кваліфікованого спеціаліста для операції та навіть сам відвіз дівчину до лікарні.

Після цього їх роман почав розвиватися. Ірина та Олег стали частіше ходити на побачення. Дерюгіна вразила футболіста своєю грацією, витонченістю та внутрішньою силою.

Сімейне життя та народження доньки

Пара почала разом святкувати Новий рік і за кілька днів після свята Блохін зробив Дерюгіній пропозицію. У 1980-му їх шлюб став гучною подією для всього спортивного світу СРСР.



Блохін та Дерюгіна утворили зіркову пару / фото з відкритих джерел

За три роки Ірина народила доньку, яку назвала своїм же іменем. При цьому Дерюгіна-старша не кидала гімнастику, продовжувала нею займатися та потім стала тренеркою. Шляхом мами пішла й Ірина Блохіна.

Вона займалась гімнастикою, а також проявила себе у шоу-бізнесі та на телебаченні. У 2012 році донька легенди Динамо стала ведучою футбольної передачі, поки її батько тренував збірну України на домашньому Євро.



Ірина Дерюгіна з донькою / фото з відкритих джерел

Пара зізнавалась, що обожнювала доньку та вкладала у неї всі можливі ресурси. Проте сам шлюб виявився довгим, але не вічним. У 90-ті Блохін поїхав тренувати в Грецію, тоді як Дерюгіна з донькою жили в Україні.

Чому розлучились Блохін та Дерюгіна?

А у 1999 році стало офіційно відомо про розлучення пари, після 19-ти років сімейного життя. Тоді було мало відомо про причини розриву стосунків, але пізніше Дерюгіна пролила світло на мотиви такого вчинку.

Це була моя ініціатива щодо розлучення. У Олега був складний характер, це давало складнощі. Розлучались по-різному, бувало й плакали. Тримати це все емоційно було важко. Кожна людина в якийсь момент щось собі дозволяє. Часом я шкодувала через розлучення. Можливо, не вистачило витримки, можливо, розуму. В сім'ї мають давати один одному щось. Мені теж хотілось щось отримувати, але у мене цього не було,

– зізнавалась Дерюгіна.

Ірина після цього мала ще один шлюб, який також не став довгим. У свою чергу Блохін доволі швидко знайшов нову кохану на ім'я Анжела, з якою одружився вже за рік після розлучення з Іриною.

Від нового шлюбу у ексфутболіста народились ще дві доньки – Ганна та Катерина. Обидві дівчини захоплюються тенісом, але не на професійному рівні.

Які досягнення Блохіна та Дерюгіної у спорті?