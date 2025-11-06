Архівні фото маленького Блохіна: як виглядав перший володар "Золотого м'яча" з України

Легендарний український футболіст та тренер Олег Блохін 5 листопада відсвяткував свій день народження. Володарю "Золотого м'яча-1975" виповнилося 73 роки.

Постать Олега Блохіна стала культовою в історії київського Динамо та всього українського футболу. У ЗМІ опублікували унікальні архівні фото, як виглядав у дитинстві легендарний володар "Золотого м'яча", пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Як виглядав у дитинстві Олег Блохін?

На одній зі світлин майбутня легенда футболу позує разом із м'ячем. Маленький Блохін вже дитячому віці випромінював впевненість. Він одягнений у дитяче пальто, а його шия дбайливо закутана шарфом. Хто б міг подумати, що цей маленький хлопчик стане першим володарем "Золотого м'яча" в Україні.

Олег Блохін у дитинстві / фото Чемпіон

Друге фото Блохіна було зроблене у приміщенні. На світлині хлопчик посміхається, а характерний чубчик на голові не дозволить нам помилитися, що це маленький Блохін.

Перший володар "Золотого м'яча у дитинстві / фото Чемпіон

Що відомо про дитячі роки Блохіна?

Олег Блохін народився у Києві у спортивній сім'ї. Його мама, Катерина Адаменко, була відомою легкоатлеткою. Батько працював у Київській обласній раді спортивного товариства "Трудові резерви".

З раннього дитинства Олег Володимирович займався спортом. Батько тренував сина у загальнофізичній підготовці. Він навчив його швидко та правильно бігати кроси. Це йому стало нагоді під час спортивної кар'єри.

У 10 років розпочав займатися у футбольній школі Динамо. Його першим тренером був легендарний Олександр Леонідов, який виховав таких відомих футболістів, як Сергій Мізін, Андрій Богданов, Євген Макаренко, Сергій Люлька.

Дебют юного Блохіна за основний склад Динамо відбувся 25 листопада 1969 року на тбіліському стадіоні "Локомотив" проти місцевого Динамо (дані Transfermarkt). На той момент Олегу Блохіну тільки виповнилося 17 років.

Раніше Олег Блохін розповів історію, як його карали в СРСР за матчі без голів у складі збірної.