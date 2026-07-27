Український тренер Олег Федорчук вважає, що фактор домашнього поля вже не має такого значного впливу, як раніше, навіть попри те, що українські клуби вже п'ятий рік проводять домашні матчі майже без уболівальників. Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Шанси українських клубів у єврокубках

За словами експерта, сучасні футболісти набагато краще адаптуються до психологічного тиску, ніж попередні покоління.

Колись це був фактор. Дуже важливий років 20 тому. І на це всі зважали. Тепер грає інша молодь, з відмінною ментальністю. У неї зараз дуже розвинута стресостійкість,

– сказав Федорчук.

Як приклад експерт навів чемпіонат світу, де команди-господарі спочатку мали певну перевагу, однак згодом усе вирівнялося.

Фактор цей є. Але не більше 5 – 10%,

– зазначив він.

Також Федорчук оцінив шанси українських представників у єврокубкових протистояннях. На його думку, фаворитами в кожній із пар є суперники українських команд.

Шанси наших команд я бачу дещо меншими, ніж у суперників кожної з пар. 60 на 40 на користь ПАОКа. Копенгаген – 55 на 45. Гент – теж 55 на 45. Для ігрових видів спорту 40% – це дуже великий шанс,

– підсумував Федорчук.

Як команди зіграли свої матчі

Динамо розпочало єврокубковий шлях із першого раунду кваліфікації, де здолало Університатю. Обидва поєдинки завершилися без голів (0:0), а переможець визначився в серії пенальті (4:2 на користь киян).

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо зустрілося з ПАОКом. Перший матч завершився поразкою української команди з рахунком 2:3. Якщо за підсумками двох зустрічей кияни не зможуть пройти далі, вони продовжать виступи в Лізі конференцій у третьому раунді кваліфікації. Їхнім можливим суперником стане команда, яка програє у протистоянні Карабах – ЦСКА Софія. У разі перемоги над ПАОКом Динамо зіграє проти сильнішого у парі Хаммарбю – Андерлехт.

ЛНЗ провів свій перший в історії єврокубковий матч, зігравши внічию 0:0 із Гентом. Якщо український клуб переможе за сумою двох зустрічей, у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій вони зустрінуться з переможцем пари Гетеборг – Левадія.

Полісся у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій протистоїть Копенгагену. Перша гра завершилася результативною нічиєю 3:3. У разі проходження клубу далі за сумою двох матчів Полісся у наступному раунді зіграє з переможцем дуелі Дебрецен – Пюнік.