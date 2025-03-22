Відомий тренер назвав гравця, який має закрити проблемну позицію України у матчі проти Бельгії
- Тренер Олег Федорчук назвав гравця, яки має закрити позицію правого захисника у матчі проти Бельгії.
- Юхим Конопля та Олексій Сич не зможуть зіграти через травми, отримані у першій грі з Бельгією.
У неділю, 23 березня, відбудеться матч-відповідь між Бельгією та Україною. "Синьо-жовті" після перемоги у першій грі стали ближчим до того, аби потрапити у дивізіон "А" Ліги націй.
Тренер Олег Федорчук висловився стосовно другого матчу Бельгія – Україна. Зокрема, спеціаліст прокоментував проблему позицію правого захисника, повідомляє 24 канал із посиланням на "Український футбол".
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Кадрова ситуація в збірній
У першій грі Україна – Бельгія отримали травму два правих захисники "синьо-жовтої" збірної. У другому матчі проти "червоних дияволів" не зіграє Юхим Конопля із Шахтаря.
Також гравець Карпат Олексій Сич пропустить місяць через пошкодження, яке отримав у матчі проти Бельгії. Олег Федорчук назвав футболіста, який має зіграти у Генку.
Кращого варіанту, ніж Зінченко, я не бачу. Повторюся, що у нього є чималий досвід гри на фланзі захисту, хоч і зі своїми нюансами. Думаю, Ребров ухвалить саме таке рішення, якщо не вирішить нас здивувати,
– сказав Федорчук.
Нагадаємо, що матч-відповідь Бельгія – Україна відбудеться у неділю 23 березня. Свисток рефері про початок гри на "Сегек-Арена" у Генку пролунає о 21:45 за київським часом.