Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро в інтерв'ю ютуб-проєкту Слави Дьоміна відверто розповів про те, чи замислювався він над політичним майбутнім. Виявилося, що ми справді можемо невдовзі побачити Верняєва-депутата чи Верняєва-міністра, пише 24 Канал.

Чи буде Верняєв йти у політику

Титулований гімнаст заявив, що поки не отримував від когось пропозицій розпочати політичну кар'єру і приєднатися до якоїсь партії.

При цьому він визнає, що не має поки потрібного досвіду. І водночас не хотів би через це виглядати погано: щоб не було ситуації, коли хтось скаже, що Верняєв був хорошим спортсменом, а став "таким-то, таким-то" у політиці.

Секретом успіху Олег вважає не лише набутий досвід, але й правильних людей поряд – він хотів би спершу набрати команду. І зізнається, що спробував би себе у політичній площині, якби був впевнений, що матиме можливість зробити щось корисне.

Які досягнення у спорті має Верняєв

Олег Верняєв – один з найбільш титулованих спортсменів Незалежної України. Він є олімпійським чемпіоном 2016 року у Ріо-де-Жанейро у вправах на паралельних брусах, а також срібним призером в абсолютній першості.

Також в колекції Олега золота медаль чемпіонату світу, титул семиразового чемпіона Європи, триразового чемпіона Європейських ігор і триразового чемпіона Універсіади. Загалом він має понад 40 медалей різного ґатунку на світових та континентальних першостях, Олімпіадах та інших Іграх.