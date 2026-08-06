Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в интервью YouTube-проекту Славы Демина откровенно рассказал о том, задумывался ли он о политическом будущем. Оказалось, что вскоре мы действительно можем увидеть Верняева-депутата или Верняева-министра, пишет 24 Канал.

Пойдет ли Верняев в политику

Титулованный гимнаст заявил, что пока не получал от кого-либо предложений начать политическую карьеру и присоединиться к какой-либо партии.

При этом он признает, что пока не обладает необходимым опытом. И в то же время не хотел бы из-за этого выглядеть неудачно: чтобы не сложилась ситуация, когда кто-то скажет, что Верняев был хорошим спортсменом, а в политике стал "таким-то, таким-то".

Секретом успеха Олег считает не только приобретенный опыт, но и правильных людей рядом – он хотел бы сначала собрать команду. И признается, что попробовал бы себя в политике, если бы был уверен, что сможет сделать что-то полезное.

Какие достижения в спорте у Верняева

Олег Верняев – один из самых титулованных спортсменов независимой Украины. Он является олимпийским чемпионом 2016 года в Рио-де-Жанейро в упражнениях на параллельных брусьях, а также серебряным призером в абсолютном первенстве.

Также в коллекции Олега – золотая медаль чемпионата мира, титул семикратного чемпиона Европы, трехкратного чемпиона Европейских игр и трехкратного чемпиона Универсиады. Всего у него более 40 медалей различного достоинства на мировых и континентальных первенствах, Олимпиадах и других Играх.