Зимові Олімпійські ігри: один український спортсмен є унікальним рекордсменом

Чотири роки тому Україна виборола лише одну нагороду на зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022. Срібну медаль у лижній акробатиці тоді здобув Олександр Абраменко.

У суперфіналі він посів друге місце, поступившись китайському спортсмену Ці Гуанпу. Ця срібна медаль стала для Олександра другою олімпійською нагородою в кар'єрі після "золота" Пхьончхана-2018, повідомляє НОК.

Які досягнення в Олександра Абраменка?

Абраменко став першим українцем, який виграв медалі на двох зимових Олімпіадах поспіль, а також другим українським спортсменом, що двічі піднімався на п'єдестал у зимових Іграх. Він вважається найуспішнішим представником України у зимових видах спорту.

Нині Олександр Абраменко працює старшим тренером національної збірної України з лижної акробатики та готує нове покоління спортсменів до олімпійських звершень.

Українські призери зимових Олімпіад

Протягом усієї історії незалежної України на зимових Олімпійських іграх наші спортсмени здобували перемоги та нагороди в біатлоні, фристайлі та фігурному катанні.

У медальній скарбничці української команди – 9 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові.

Серед найяскравіших імен, що закарбувалися в історії:

Золото: Оксана Баюл (фігурне катання), Віта Семеренко, Юлія Джіма, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна (біатлон), Олександр Абраменко (фристайл).

Срібло: Олена Петрова (біатлон), Олександр Абраменко (фристайл).

Бронза: Валентина Цербе-Несіна, Лілія Єфремова, Віта Семеренко (біатлон), Руслан Гончаров та Олена Грушина (фігурне катання).

До Олімпіади-2022 лише одна українка змогла завоювати дві медалі на Зимових Іграх – біатлоністка Віта Семеренко, яка у 2014 році здобула "золото" та "бронзу". Абраменко ж повторив це досягнення на двох різних Олімпіадах поспіль і став першим українцем, який зміг цього досягти.

