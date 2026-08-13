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Sport News 24 Бокс Хижняк не зупиняється: як українець готується до нового бою
13 серпня, 12:06
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Хижняк не зупиняється: як українець готується до нового бою

Олександра Власова

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк готується до свого першого титульного поєдинку на професійному ринзі. Боксер, відомий за прізвиськом "Полтавський танк", вийде на ринг 22 серпня у Львові.

Відео з підготовки спортсмена з'явилося 12 серпня на інстаграм-сторінці Федерації боксу України. Поєдинок відбудеться в межах масштабного благодійного вечора боксу Rising Stars II, присвяченого Дню Незалежності України.

Наступний бій Хижняка: що відомо

Наразі ім'я майбутнього опонента українця офіційно не розголошують. Також організатори обіцяють оголосити трохи згодом конкретний титул та пояс, за який змагатиметься боксер.

Хижняк готується до наступного бою: дивіться відео від ФБУ

Нагадаємо, що свій останній бій Хижняк провів зовсім нещодавно, 25 липня, у Джидді (Саудівська Аравія). Тоді в андеркарді поєдинку між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою українець здобув дострокову перемогу, нокаутувавши у другому раунді раніше непереможеного французького напівважковаговика Ленні Патрача.

На сьогодні Хижняк має бездоганну статистику на професійному ринзі (2 – 0), причому обидва поєдинки він завершив достроковими перемогами нокаутом.

Він успішно розпочав професійну боксерську кар'єру 21 березня в Києві, здобувши переконливу перемогу нокаутом уже в першому раунді. Його суперником був колумбієць Вільмер Барон.

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Олександр Хижняк